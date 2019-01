Šalies savivaldybėms bei kai kurioms nevyriausybinėms organizacijoms SADM išsiuntinėjo prašymus iki vasario 28 dienos pateikti nuomonę, ar tikslinga įgyvendinti visuotinio priešmokyklinukų ir pradinukų nemokamo maitinimo idėją. Šiuo metu nemokamai maitinama apie 42 proc. visų šalies priešmokyklinukų ir pradinukų, t. y. apie 20 tūkst. mokinių. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė sako, kad prieš pereinant prie nemokamo maitinimo galbūt reikėtų pagalvoti apie kitą problemą – spręsti, kaip sumažinti socialinę atskirtį tarp vaikų, kad jos nejaustų nemokamą maitinimą gaunantys vaikai iš socialiai remtinų šeimų. „Dabartinė nemokamo maitinimo tvarka vaikus tiesiog žemina – daugelyje valgyklų maisto jie laukia rikiuodamiesi į atskiras nuo pietus už savo pinigus perkančiuosius eiles. Galbūt reikėtų įvesti kortelių sistemą – vaikai mokyklų valgyklose galėtų atsiskaityti jomis, ir niekas nesuktų galvos, kad vienos kortelės būtų pildomos iš tėvų sąskaitos, o kitos – iš savivaldybės“, – „Lietuvos žinioms“ sakė A. Adomavičienė.

