Anot jos, finansavimą gaus 60 mokslinių tyrimų projektų, kuriuos tarptautiniai ekspertai pripažino ypač stipriais ir ateityje galinčiais konkuruoti dėl Europos Komisijos dotacijų. „Lietuvos mokslininkai yra pasiekę puikių rezultatų, laimėję prestižinių tarptautinių dotacijų ir savo atradimais prisidėję prie visuomenės pažangos. Čia mūsų mokslo stiprybė ir turime jį toliau stiprinti bei skatinti inovatyvų mokslą, tai daryti kryptingai, investuojant į mokslo kokybės ir konkurencingumo stiprinimą. Tikiuosi, kad ši reikšminga finansinė parama padės perspektyviems Lietuvos mokslininkams žengti į tarptautinę erdvę“, – pranešime sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Susiję straipsniai: Idėja Lietuvai: aukštajam mokslui gresia pažanga. Tik kitokia nei įsivaizduojame Vienam trejų su puse – ketverių metų trukmės projektui numatyta iki 600 tūkst. eurų – dvigubai daugiau nei gali būti suteikta pagal kitas Lietuvos konkursinio finansavimo priemones. Konkursui iš viso buvo pateiktos 195 mokslininkų grupių paraiškos. Daugiausiai projektų vykdys fizinių, biomedicinos, taip pat – socialinių ir humanitarinių mokslų srities tyrėjai. Bus atliekami žemės ūkio, ekologijos, aplinkotyros ir kitų sričių mokslo tyrimai. Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės vadovaujamam projektui pinigai skirti nelygybės ir demografinių procesų tyrimams, o Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ekspertai tyrinės klimato kaitos ir ligų iššūkius bei galimas priemones miškams išsaugoti. Tuo tarpu Lietuvos socialinių tyrimų centro analitikai nagrinės būdus, kaip kurti vyresnio amžiaus žmonių gerovę. Daugiausiai projektų laimėjo Vilniaus universiteto mokslininkai – 23.

