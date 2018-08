A. Zalewska susitiks su Lietuvos švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene, premjeru Sauliumi Skverneliu, Lietuvos lenkų švietimo atstovais, šeštadienį dalyvaus fašizmo teroro aukų Paneriuose pagerbimo ceremonijoje. J. Petrauskienė ir A. Zalewska aptars tautinių mažumų švietimą, pasikeis profesinio mokymo abiejose šalyse patirtimi, BNS informavo švietimo ir mokslo ministrės patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė. Vyriausybės vadovas su Lenkijos švietimo ministre planuoja aptarti lietuvių kultūros ir švietimo centro įkūrimo Suvalkuose galimybes. Tokio centro prašo ten gyvenanti lietuvių bendruomenė. Rugpjūčio viduryje S. Skvernelis lankėsi Suvalkuose ir ten gyvenančiai lietuvių bendruomenei teigė, kad Lietuva pasirengusi prisidėti prie centro įsteigimo, ieškoti bendrų sprendimo būdų, kad šis centras kuo greičiau atsirastų. Per susitikimą su kaimyninės šalies ministre premjeras taip pat žada kelti vadovėlių klausimą ir priminti apie susitarimą atgaivinti dvišalę komisiją tautinių bendrijų švietimo klausimams spręsti. Kovą S. Skvernelis su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu sutarė atgaivinti dvišalę komisiją tautinių bendrijų švietimo klausimams spręsti. Ši komisija rūpintųsi lietuviškų mokyklų Lenkijoje ir lenkiškų mokyklų Lietuvoje klausimais. Šiuo metu Lenkijoje veikia trys lietuviškos mokyklos, o dar vienoje dėstoma ir lietuvių, ir lenkų kalba. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, Lietuvoje veikia 77 mokyklos, kuriose lenkų mokomąja kalba 2017–2018 mokslo metais mokėsi 11,2 tūkst. mokinių. Lenkijoje veikia keturios lietuviškos mokyklos, joje mokosi per 400 mokinių.











