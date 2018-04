Sutartimi numatyta bendradarbiauti su Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos ir Moldovos universitetais. Anot KU, šiuo metu dėl jungtinių studijų programų tariamasi su Kijevo nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu ir Odesos nacionaliniu jūriniu universitetu. Pasak E. Juzeliūno, Klaipėdos universitetas siūlo tris studijų programas rusų kalba: istoriją, informatiką ir psichologiją. „Siekiame kurti jungtines studijų programas su minimų šalių universitetais, sukurti stipendijų fondą, paskatinti verslo dalyvavimą. Universitetas netrukus dalyvaus studijų mugėje Ukrainoje, kur pristatys studijų KU galimybes“, – pranešime spaudai cituojamas E. Juzeliūnas. Klaipėdos meras V. Grubliauskas sakė, kad pasirašyta sutartis sudarys galimybes pritraukti trūkstamų specialistų Klaipėdos miestui ir regionui. Pasirašytame dokumente numatyta sukurti finansavimo mechanizmą – jungtinių programų stipendijų fondą, įtraukiant nacionalines ir miesto verslo struktūras.











