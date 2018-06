Skirtingai negu kitų pertvarkomų aukštųjų mokyklų vadovybės, LSU Taryba yra priėmusi sprendimą nepritarti Vyriausybės ir Seimo pasiūlytam šio universiteto jungimo prie LSMU planui. Įvertinti situaciją KT paprašė opoziciniai konservatoriai – jie argumentuoja, kad buvo pažeistas universiteto autonomijos principas. Anot konservatorių, Seimo nutarimas suvaržo galimybę LSU tarybai įgyvendinti savo teises laisvai apsispręsti dėl aukštosios mokyklos reorganizavimo, prieštarauja Konstitucijos bei įstatymo nuostatoms, kuriomis įtvirtinta aukštųjų mokyklų autonomija. Seimas yra priėmęs nutarimą dėl LSU prijungimo prie LSMU. Sporto universiteto valdymo organai tokiai reorganizacijai nepritaria. Planuojama, kad Sporto universitetas veiktų LSMU sudėtyje kaip Sporto akademija, tačiau LSU siekia išlaikyti autonomišką statusą. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė yra sakiusi, kad reorganizacija sutelktų biomedicinos mokslų potencialą, o šios studijų kryptys šiuo metu Kaune dubliuojamos.

