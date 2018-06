KT tokį nutarimą paskelbė po grupės Seimo narių kreipimosi – parlamentarai prašė įvertinti, ar Konstituciją atitinka sausį priimtos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. „Konstitucinis Teismas pabrėžia, kas nustatydamas ir keisdamas nustatytuosius mokslo ir studijų institucijų teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybės standartus ir atitikties jiems vertinimo priemones, įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos, be kita ko, konstitucinio teisinės valstybės, atsakingo valdymo principo suponuojamų reikalavimų, tarp jų ir reikalavimo nenustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų reikalaujama neįmanomų dalykų, reikalavimo numatyti pakankamą laikotarpį (...), per kurį aukštosios mokyklos galėtų pasirengti įgyvendinti iš jo kylančius pakitusius reikalavimus studijų ir jų vykdymo kokybei“, – KT nutarimą viešame posėdyje aiškino teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu nuo 2018 metų kovo 1 dienos Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotų krypčių studijas. Iki tol buvo akredituojamos ne kryptys, o kiekviena konkreti studijų programa.

