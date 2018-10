Šeši komiteto nariai trečiadienį balsavo prieš gyventojų pajamų mokesčio lengvatą tokiems tėvams, o keturi – už.

Komitetas trečiadienį palaikė Finansų ministerijos poziciją, pagal kurį būreliai ir neformalus švietimas jau skatinamas per savivaldybes. Be to, rengiant 2019 metų biudžeto projektą, numatoma didinti ir vaiko pinigus.

„Parama būtų skiriama tiems, kurie gauna didesnius atlyginimus, nes tie, kurie gauna minimumą, GPM jau ir taip nemoka ir negalės susigrąžinti nieko“, – komiteto posėdyje teigė „valstietis“ Valius Ąžuolas.

Socialdemokratė Rasa Budbergytė siūlo biudžete rasti lėšų finansuoti neformalų vaikų švietimą.

„Vaiko pinigai – ne tas kelias, kuriuo turime eiti, o iš biudžeto turime skirti daugiau pinigų neformaliam švietimui, kad jis būtų pasiekiamas visiems“, – pareiškė R. Budbergytė.

Finansų ministerija prognozuoja, kad jei būrelius lankytų 50 proc. mokyklinio amžiaus vaikų, o išlaidos už kiekvieną vaiką būtų 40 eurų per mėnesį, valstybės ir savivaldybių biudžetams tai kainuotų iki 11 mln. eurų per metus.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisą, kuria tėvams siūloma leisti susigrąžinti dalį mokesčio ir taip kompensuoti investiciją į vaikus, pasiūlė konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Jo skaičiavimais, vieno būrelio kaina yra apie 35–80 eurų per mėnesį, todėl panaudojus neformaliojo ugdymo krepšelio lėšas (15 eurų), tėvams tenka mokėti dar 20–65 eurus.

Anot L. Kasčiūno, jei ši suma būtų atimama iš apmokestinamųjų pajamų, žmogaus grynosios pajamos padidėtų 36–120 eurų per metus.

Parlamentaro duomenimis, 2016–2017 mokslo metais būrelius lankė tik 31 proc. mokyklinio amžiaus vaikų.