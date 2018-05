Universitetas pranešė, kad pirmadienį vykusiame Tarybos posėdyje slaptu balsavimu dėl V. Grubliausko kandidatūros sutarta vienbalsiai. Neseniai darbą pradėjusi naujoji universiteto Taryba turės organizuoti naujo rektoriaus rinkimus. Nuolatinis universiteto rektoriaus Eimutis Juzeliūnas balandį paskelbė paliekantis pareigas. Universitetas tuomet pranešė, kad tokiu žingsniu E. Juzeliūnas „suteikia galimybę naujajai universiteto tarybai atnaujinti universiteto vadovybę, kuriai tektų misija įgyvendinti šios aukštosios mokyklos veiklos reformą“. Praėjusią savaitę laikinu universiteto rektoriumi Taryba paskyrė Sveikatos mokslų fakulteto dekaną Artūrą Razbadauską. Vykstant aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkai, Klaipėdos universitetas siekia išlaikyti savarankiškos aukštosios mokyklos statusą. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba šių metų vasarį pritarė Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių planui, jame numatytas ir glaudesnis universiteto bendradarbiavimas su savivaldybėmis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.