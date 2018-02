Diskusija dėl Kaune įsikūrusios katalikiškos mokyklos likimo prasidėjo paaiškėjus, kad savivaldybė nesirengia pratęsti šią vasarą pasibaigsiančios panaudos sutarties. Savivaldybė teigia, kad jos netenkina prasti šios mokyklos rezultatai ir svarsto čia įkurti inžinerinio licėjaus padalinį. Šv. Mato gimnazijai siūloma arba keltis į patalpas kitame mikrorajone, arba pritarti, kad savivaldybė galėtų būti šios įstaigos dalininke. Šiuo metu vienintelė Šv. Mato gimnazijos steigėja yra Vilkaviškio arkivyskupija. Dalis vietos bendruomenės, politikų priešinasi šios mokyklos iškeldinimui, motyvuodami katalikiško ugdymo svarba ir teigdami, kad prastesni moksleivių rezultatai mokykloje yra todėl, kad čia sudaroma galimybė mokytis visiems norintiems moksleiviams. Antradienį svarstant klausimą dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano, jame bus siūloma numatyti, kad Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus savo veiklą vykdys ir Vaidoto gatvėje, kur šiuo metu įsikūrusi Šv. Mato gimnazija. Kadangi panaudos sutartis su katalikiška gimnazija nutrūksta liepos mėnesį, priimti sprendimų dėl jos nutraukimo tarybai nereikės. Grupė Kaune rinktų Seimo narių konservatorių kreipėsi į Vyriausybės atstovę, prašydami imtis veiksmų, kad sutartis liktų galioti. Nepritarimą šiam sprendimui yra išsakęs ir švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius. Taryba taip pat turės apsispręsti dėl keturių mokyklų ir dviejų vaikų darželių reorganizacijos. Šie planai pernai gruodį pristatyti mokyklų bendruomenėms, po pristatymo atsisakyta planų dėl Kauno Antano Smetonos gimnazijos prijungimo prie Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos. Nepritarimą reorganizacijai taip pat išsakė Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras, jį norima prijungti prie Kovo 11-osios gimnazijos, ir Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras, šį siūloma jungti prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos. Kadangi šiuos planus palaikė Švietimo ir mokslo ministerija, mokyklas numatoma reorganizuoti. Savivaldybė taip pat ketina Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą ir Kauno jaunimo mokyklą prijungti prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro. Lopšelį-darželį „Eglutė“ rengiamasi prijungti prie „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro, 6-ąjį lopšelį-darželį – prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos, ši ir iki šiol įgyvendino ikimokyklinį ugdymą. Tiek lopšelis–darželis, tiek A. Puškino gimnazija yra skirti tautinėms mažumoms. Šių mokyklų bendruomenės reorganizacijai pritarė. Taip pat planuojama, kad Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija ir Kauno Jono Jablonskio gimnazija nuo 2019 metų rugsėjo pirmosios vykdys dvikalbį ugdymą, o nuo 2020 metų rugsėjo įgyvendins tarptautinio bakalaureato programas, nes daugėja grįžtančių ir atvykstančių iš užsienio šeimų su vaikais. Savivaldybė teigia, kad reorganizuoti mokyklas reikia trūkstant mokinio krepšelio lėšų ir mažėjant moksleivių. Jeigu savivaldybės taryba siūlymams pritars, reorganizuoti įstaigas planuojama iki kitų mokslo metų pradžios.











