Pasak ministro, mokymo jungtinėse klasėse kartais sunku išvengti dėl bendruomenės noro išlaikyti mokyklą, nors joje ir trūksta vaikų.

„Mes manom, kad tai (jungtinės klasės – BNS) yra laikinas dalykas, su juo tikrai taikstytis labai nereikia. Su kiekviena savivaldybe atnaujindami tinklo perspektyvinius planus mes kalbame, kaip tai įveikti“, – trečiadienį opozicinių socialdemokratų frakcijos posėdyje sakė ministras.

Atsakydamas į socialdemokratės Dovilės Šakalienės klausimą, kada šalies mokyklose nebeliks jungtinių klasių, A. Monkevičius teigė, jog to galima pasiekti per kelerius metus.

„Mes norim tai kuo greičiau sutvarkyt, ar per metus tai padarysim – ne, ar per dvejus – ne, per trejus, ketverius, penkerius – turbūt. Reikia tai daryti visomis priemonėmis“, – pažymėjo A. Monkevičius.

Ministras teigė, jog kai kuriose įstaigose jungtinės klasės veikia, nes to prašo vietos bendruomenė.

„Atvažiuoja iš bendruomenės vienmandatininkai, sako, kad ta mokykla gali veikti, jie įtikinėja, kad bendruomenei tai labai svarbu. Bet, mano galva, tai nėra gerai, mes turime galvoti apie vaikus ir papildomai skiriamas finansavimas gal yra laikina išeitis, bet mes turime kartu su savivaldybėmis tai išspręsti“, – kalbėjo ministras.

Jungtinės klasės dažniausiai sudaromos regionuose, nedidelėse mokyklose, kuomet neužtenka mokinių vienai klasei. Tokioje jungtinėje klasėje kartu mokosi skirtingo amžiaus mokiniai, pvz., skirtingų klasių pradinukai, gretimų pagrindinio ugdymo klasių mokiniai.