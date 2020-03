– Dėl karantino ir moksleiviai gavo naujienų. Nežinau, ar džiugių, ar ne tokių džiugių. Mokymosi procesas, tikėtina, net ir iki mokslo metų pabaigos gali tęstis nuotoliniu būdu ir abiturientų egzaminai yra nukelti. Kaip moksleiviai reaguoja į mokymosi procesą, kuris vyksta nuotoliniu būdu?

– Faktas tas, kad moksleiviai jaučia nerimą, kadangi nuotolinis mokymas anksčiau nėra vykęs. Kai kurie tikrai bijo ir abejoja, ar jie galės tinkamai lygiai tokiomis pat sąlygomis išmokti dalykus, kaip ir praeitos laidos. Ta abejonė, baimė tikrai yra, bet turime tikrai puikių pavyzdžių, kai mokyklos jau dabar yra puikiai pasiruošusios, jau anksčiau naudojo nuotolinį mokymą ir viskas puikiai sekėsi. Vyrauja šiek tiek nerimas, bet viltingai tikimės, kad tas mokymasis pavyks.

– Abiturientų egzaminai yra nukeliami. Iš vienos pusės, turėsite daugiau laiko jiems pasiruošti, tačiau, pasvarsčius, teks ruoštis nuotoliniu būdu. Kaip abiturientai reaguoja į tokias naujienas?

– Abiturientai, galima sakyti, susiskirstę į tris stovyklas. Kai kurie sako, kad egzaminai turėtų vykti apskritai nuotoliniu būdu, kad būtų užtikrinamos sąlygos tam. Kiti sako, kad viskas bus gerai, jeigu egzaminai bus nukelti kelis mėnesius po karantino ir bus galima susitikti su mokytojais pasikonsultuoti individualiai, treti sako, kad galbūt iš viso nereikia egzamino ir galima būtų vertinti metinius vidurkius alternatyviai egzaminams.

Šiuo metu moksleiviai tikrai neturi vieningos nuomonės, jie nėra užtikrinti, kad nuotolinis mokymasis pavyks, nes, tarkim, jeigu mes matytume puikius rezultatus, kad ir didmiesčiuose ir regionuose tas nuotolinis mokymas pasiteisina, na, tada, turbūt, tas egzaminų nukėlimas neturėtų didelės įtakos ir visi būtų patenkinti.

– Aš suprantu, kad didesnę problemą mes turime regionuose, nes didieji miestai turbūt susitvarko su nuotolinio mokymo įdiegimu ir ten problemų daug nėra, ar aš klystu?

– Na, ne visur, iš tikrųjų turime puikių pavyzdžių regionų mokyklose, labai mažose mokyklose, kur tikrai puikiai vyksta nuotolinis mokymasis – mokytojai prisitaikė, mokykla pasiruošusi, jau dabar daro tam tikrus pasiruošimus ir yra priešingai didmiesčiuose, kur tikrai sunkiai vyksta tas procesas. Galbūt tendencija ir yra tokia, kad regionuose sekasi sunkiau, bet aš nebrėžčiau tam tikros griežtos linijos šioje vietoje.

– Mokymasis nuotoliniu būdu – kaip jis vyksta? Ar jūs turite pamokas, kaip esate įpratę, nuo ryto iki po pietų, ar jūs kažkaip susitinkate, gaunate užduotis tiesiog internete? Kaip tai vyksta?

– Šiuo metu yra paskelbtos dviejų savaičių atostogos – jos dar tęsiasi šią savaitę. Nuo kitos savaitės oficialiai, ministro įsakymu, prasidės nuotolinis mokymasis, tai teoriškai jis dar nėra prasidėjęs. Dabar vyksta pasiruošimai. Kaip jie vyksta? Mokytojai patys mokosi įvairių platformų, ar tai būtų „ZOOM“, ar „Skype“ ar „Microsoft Team“ – yra tikrai daug platformų, kurias mokytojai skuba išbandyti ir pritaikyti klasėms.

Tai – vienas iš variantų, kad tiesiog vyktų online nuotoliniu būdu mokymasis, kartu įsitraukiant ir moksleiviams – galint komentuoti, dalyvauti pamokoje. Na, ir lygiai taip pat tam tikros platformos, kur mokytojai gali sukelti visą reikalingą informaciją, kad moksleiviai galėtų mokytis, skaityti ir surasti visą jiems reikalingą informaciją ir šaltinius. Tų būdų yra tikrai ganėtinai daug ir tikėtina, kad mokyklos rinksis jiems patogiausią, galbūt bendruomenės būdu pasirinks jiems artimiausią formą, kad tas ugdymas būtų kuo kokybiškesnis.

– Dešimtokų žinių patikrinimo šįmet apskritai nebus, jis nebus vykdomas. Ar tai, moksleivių nuomone, apskritai yra geras sprendimas, kad jo nebus, ar galbūt jį reikėjo palikti kažkokia kita forma, kad moksleiviai patys pasistengtų, įdėtų daugiau pastangų, norėdami geresnių rezultatų? Ar nėra taip, kad kiek atsipalaiduos dešimtokai ir nesieks geresnio rezultato?

– Bendraujame su dešimtokais, na, tai nuotaikos tikrai nėra prastos – tikrai didžioji dalis džiaugiasi, kad tie egzaminai yra atšaukti, patikrinimai – jų nebus. Bet tikrai iškyla faktorius dėl motyvacijos, tai kai kurios mokyklos daro savarankiškai tam tikrus patikrinimus, kurie nėra oficialiai įrašomi, bet tiesiog pasižiūrėti savo žinių lygį, kad kiekvienas savo motyvacijos ir pasiekimų lygį pamatytų.

Mokyklos skirtingai sprendžia šią situaciją, bet dešimtokai tikrai nėra nepatenkinti šiuo sprendimu. Jie mano, kad tai yra visai geras sprendimas, atsižvelgiant į sąlygas, kurias turime dabar, į mokymosi procesą, kuris vykdomas dabar. Iš tikrųjų tos sąlygos nėra pačios geriausios, tad toks sprendimas priimamas gana teigiamai.

– Dvyliktokai po abitūros egzaminų labai dažnai skundžiasi – jie sako, kad buvo per sunku, temų per daug, vadovėliai per sunkūs, temos neišaiškinamos, jų klasėse yra per daug. Skundų tikrai yra daugybė. Kaip manot, ar šiemet bus dar blogiau, ar mes pamatysime daug daugiau abiturientų skundų, ar neturėtume?

– Be abejo, tos sumaišties, nežinomybės ir nerimo tikrai yra daug. Tai tikrai turės įtakos. Lygiai taip pat kiekviena mokykla yra skirtinga ir Lietuvoje jų yra virš tūkstančio. Tai tas nuotolinis mokymasis, ruošimasis egzaminas visur bus skirtingas ir, deja, bet turbūt ir kokybė bus skirtinga visose mokyklose. To užtikrinti negalima. Na, ir iš to tikrai gali kilti nepasitenkinimo, pykčio po egzamino ar kažko panašaus, bet mes tiksliai dar šiai dienai nežinome, kaip tie egzaminai vyks, kada jie bus ir kokiomis formomis jie bus vykdomi, tad kol kas lieka dar šiek tiek tas nerimas ir tenka laukti naujų žinių.

– Gal turite patarimų moksleiviams, kurie tikrai galvoja, kad jiems bus sunku susikaupti namuose, sunku bus dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu. Gal turite patarimų, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų save motyvuoti mokytis iš namų?

– Taip, čia iš tikrųjų yra labai didelis išbandymas kiekvienam moksleiviui – dabar pačiam prisėsti mokytis ir tikrai būti pačiam atsakingam, kai niekas neprižiūri, mokytojai nestebi tavęs. Iš tikrųjų, tai yra išbandymas, bet mes raginame moksleivius būti atsakingiems ir patiems kurti savo ateitį, kadangi tie rezultatai, žinios, švietimas patiems moksleiviams bus naudingi ateityje. Tai kokį jį susikurs, toks jis ir bus, tai siūlome pasidaryti dienos darbotvarkę, jos laikytis, sekti ir galbūt motyvuotis kartu su draugais. Tikrai yra daug platformų jau minėtų, galima nuotoliniu būdu mokytis kartu. Galbūt tai būtų paprasčiau. Siekiame ir stengiamės išlaikyti tą motyvaciją ir skatinti moksleivius, kad tai yra laikinas etapas ir jį reikia praeiti ir viskas ateityje, tikėkimės, bus geriau.