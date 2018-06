Trumpesni mokslo metai

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktorius Gintaras Alfonsas Petronis teigia, kad mokslo metus užbaigs anksčiau:

„2017 m. Švietimo ir mokslo ministerija priėmė sprendimą pailginti mokslo metus 10 ugdymosi dienų. Norėdami užbaigti mokslo metus anksčiau, Mokyklos taryba, mokytojų taryba nutarė ugdymo procesą organizuoti nepamokinėmis formomis (5 dienas dirbant šeštadieniais ir 5 dienas birželio mėnesį). Iš anksto numatėme tikslias datas ir veiklas. Tik sausį suplanuota žiemos sporto šventė neįvyko dėl netinkamų oro sąlygų.

Rudens šeštadienį progimnazijos mokiniams buvo surengtos išvykos į Vilniaus muziejus, kino teatrus, o pavasarį organizavome Kaziuko mugę ir Amatų dieną, kuri turėjo labai didelį pasisekimą. Renginį gausiai lankė mokinių tėvai ir seneliai. Kaip ir kasmet prisijungėme prie miesto švarinimosi akcijos „Darom“ – tvarkėme aplinką aplink mokyklą, Neries pakrantę, prie kurios ir yra įsikūrusi mūsų progimnazija. Po talkos kai kurios klasės kartu su tėvais organizavo piknikus. Gegužės šeštadienį organizavome aktyvią, linksmą, sportinę veiklą šeimoms mokyklos stadione.

Paskutinis skambutis progimnazijoje nuskambėjo ir pamokos baigėsi birželio 4 dieną. Dar savaitę vyko įvairios edukacinės – pažintinės veiklos: sporto šventė, išvykos ir kt. Mokytojams buvo rekomenduota vieną dieną skirti išvykoms į mokinių tėvų darbovietes – „Šok į mamos klumpes, į tėčio aulinius“. Mokiniai aplankė trikotažo fabriką „Sparta“, įmonę „Paulini“, Swedbank finansinę laboratoriją, Vilniaus miesto savivaldybę, AB „Telia Lietuva“, prekybos centrą IKEA, Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą ir t.t. Aštuntų klasių mokiniams paskutinę mokslo metų dieną buvo organizuoti užsiėmimai „Būk kariu vienai dienai“, kuriuos vedė Karo akademijos kariūnai.

Birželio 11 dieną aktų salėje – 5-8 klasių mokslo metų pabaigos šventė.“

Rengia teminę savaitę

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis įvardija, kad mokykloje bus rengiama teminė savaitė.

„Mūsų gimnazijoje iki birželio 8 dienos mokytojai ves pamokas, vyks integruota veikla, o vėliau – teminė savaitė. Tai mūsų gimnazijos tradicinė savaitė, kurią paprastai rengdavome pirmomis rugsėjo dienomis, bet kadangi šie metais mokslo metai pailginti, tai mes tą savaitę perkėlėm į mokslo metų galą.

Veikla vyks atskirai 5–8 ir 9–11 klasėms. Tai ir aitvarų diena, per kurią pristatomi projektiniai mokinių darbai, ir teatro diena – mūsų mokykloje stipri teatrinė veikla. Rodome baigiamuosius vaikų spektaklius, vienuoliktokai taip pat tradiciškai dovanoja spektaklį abiturientams. Sveikatingumo dieną pagerbiame visus jaunuosius sportininkus, taip pat rengiame varžybas, įvairias estafetes, orientavimo varžybas. Tai ir integruotos veiklos diena. Geografijos ir istorijos mokytoja parengia mokiniams užduočių – per orientavimosi varžybas jiems tenka ieškoti ir atpažinti geografinius ir istorinius objektus. Vaikams tai labai patinka. Jie gauna nuorodas, aprašymus, vaikšto ieškodami pažymėtų objektų. Pvz., turi surasti objektą, kuris visada šypsosi, ir mokiniai Velžio gimnazijoje suranda akmenį, ant kurio padaryta šypsenėlė. Arba turi surasti „bokštą, panašų į Gedmino, tačiau...“. Ir suranda objektą, kuris yra buvęs elevatorius, karo metu naudotas kaip ginklų sandėlis. Vaikai vaikštinėja Velžyje ir jo apylinkėse maždaug 5 km spinduliu. Dar rengiama išvykų ir žygių diena. Vyresnių klasių mokiniai važiuoja dviračiais – planuojame išvykas iki 15 km į vieną pusę ir atgal. Kiti vaikai važiuos „siauruku“ iki Anykščių rajono, Rubikių. Mažesnių klasių vaikai eina prie užtvankos, į girininkiją – turim įvairių pasirinkimų. O paskutinę mokslo metų dieną bus rengiama taip pat tradicinė gimnazijos šventė „Vasara vasara“. Turime draugų Latvijoje, kartais mes pas juos nuvažiuojame, kartais jie atvyksta pas mus. Tą dieną taip pat apdovanojame olimpiadininkus, mūsų visų mokslo metų laureatus, sakykime, šiemet turime „Dainų dainelės“ laureatus, jie taip pat pasirodys per baigiamąjį koncertą.

Kai tokios veiklos vyksta, tai ir nusiskundimų dėl karščio nėra... Bet žinoma, „ilgosioms“ gimnazijoms veiklos daug, planuotis reikia. Mūsų gimnazijoje vyksta ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, ir brandos egzaminai, gerai, kad šeštadieniais. Pasitelkiame tėvus, kurie atgabena papildomus ventiliatorius, sustatome, ką turime mokykloje, iš ryto išvėdiname patalpas. Gerai pasiskirstant dirbti įmanoma. Kaip sakau, gyventi galima, viskas išsprendžiama.“

Mokosi kartu su latviais

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriaus pavaduoja ugdymui Laima Bartkuvienė teigia, kad birželį pamokos vyksta integralia forma.

„Birželio mėnesį, kaip juokais sakau, mokysimės nesimokydami – vyks integrali veikla ne pamokų forma: skirtingos klasės susijungs į grupeles įvairiai veiklai atlikti, vienos grupės veikla truks ne 45 minutes, o aprėps 3 pamokų laiką. Ugdymo formos parenkamos taip, kad mokinai mokytųsi per įvairius žaidimus, ne gimnazijos erdvėse.

Jaunesni mokiniai fotografuos miestelio geometrinius objektus, po to bus sukurtas filmukas, kuriame reikės panaudoti matematikos uždavinius. Jie taip pat atliks statistinį tyrimą, kokios rūšies duona populiariausia Židikuose... Kita mokinių grupė su fizikos, biologijos, chemijos mokytojomis pagal bioindikatorius nustatinės Obeliškių tvenkinio vandens užterštumą, vitamino C kiekį vaisiuose ir daržovėse, trečios gimnazijos klasės mokiniai gamins saulės ir vėjo jėgainių modelius. Visuose tiriamuosiuose darbuose bus integruota matematika ir informatika.

O dailės, technologijų ir muzikos mokytojai su kita mokinių grupe dalyvaus meno studijos veikloje. Į meno studiją, kaip ir kasmet, atvyksta 10 jaunuolių ir vienas mokytojas iš Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos. Lietuviai ir latviai kartu kurs dailės ir muzikos kūrinius, skirtus abiejų valstybių atkūrimo 100-mečiui. Mokiniai išbandys naujas technikas: trafaretinės dailės ant putplasčio metodą, kurs temines kompozicijas su smėliu, bus daromi grafikos, tapybos ir keramikos darbai. Muzikos sekcijoje jungtinė lietuvių ir latvių muzikos grupė paruoš po 4–5 Lietuvos ir Latvijos šimtmečiams skirtus kūrinius – daugiausiai tai istorinės dainos – lietuvių ir latvių kalbomis. Meno studija, pasibaigus mokslo metams integruota į „Atgajos“ stovyklą, darbą baigs birželio 22 dieną.

Lietuvių, anglų, rusų vokiečių kalbų mokytojos su 7–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniais surengs vokiečių, anglų, rusų ir lietuvių kalbų mokymuisi skirtą konferenciją tema „Židikų miestelis pasitinka 450 metų jubiliejų“. Vyresnių klasių mokiniams bus rengiamos edukacinės programos Mažeikių vandenvaloje, biokuro gamykloje, Kamanų rezervate. Mokiniai susipažins su biologine nuotekų valymo sistema, domėsis biokuro savybėmis bei jo ekologine nauda aplinkai, o Kamanose susipažins su biologine augmenijos įvairove bei istorinėmis rezervato atsiradimo prielaidomis.

Birželio 15 d. visus suvienys integruota orientacinio sporto diena. Užsiėmimuose dalyvavus mokiniai, tėvai ir mokytojai.

Visuose užsiėmimuose dominuos vaidmeniniai, simuliaciniai žaidimai, vaikai dirbs grupelėse su keliais ugdytojais, užduotys paruoštos taip, kad tobulintų gyvenime reikalingus įgūdžius. Šių integralių veiklų išbandymas padės mokiniams patirti sėkmę ir suprasti, kad mokytis yra smagu!

Na, o pasibaigus mokslo metams, mūsų mokiniai dalyvaus Kultūros rėmimo fondo Tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų tvarkymo programos projekte „ Tautos atmintis gyva“. Dalyvaujame jau ketvirtus metus, ekspedicijai kandidatus atrenkame patys, nes juos puikiai pažįstame, juk mūsų akyse tie vaikai auga... Kai kurie išreiškia norą dalyvauti ir antrą kartą. Mokiniai su mokytojais yra sutvarkę daugybę kapaviečių, pastatę atminimo kryžių, paženklintų trispalve juostele Permės, Irkutsko, Krasnojarsko kraštuose. Šių metų ekspedicija vyks taip pat Krasnojarsko krašte, tačiau tuose rajonuose, kur buvo Mažeikių karšto tremtiniai. Esame pakviesti ir į Dainų šventę, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija turės savo amatų dirbtuvėlę, kurioje darbuosis keturios gimnazistės ir dailės mokytoja metodininkė Inga Šilinskaitė. Visus norinčius kviečiame užsukti – veiks ne tik karpinių parodėlė, bet gimnazistės ir jų mokytoja mielai pamokins šio meno visus norinčiuosius.“