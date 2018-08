Į profesines mokyklas jau priimta per 12 tūkst. asmenų

Šiemet į profesinio ugdymo mokyklas per pagrindinį priėmimą priimta daugiau stojančiųjų nei pernai – šiemet sutartis jau pasirašė per 12,2 tūkst., pernai per šį etapą – 10,8 tūkst. asmenų.