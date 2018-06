Penktadienį paskelbti keturių pirmųjų egzaminų: rusų, prancūzų, vokiečių, taip pat fizikos egzaminų rezultatai. Rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 1723 kandidatai – jį išlaikė 99,65 proc., 100 balų įvertinimą gavo 250 kandidatų, t. y. beveik 15 proc. visų egzamino dalyvių. Vokiečių kalbos valstybiniame brandos egzamine dalyvavo 83 kandidatai, išlaikė 97,59 proc. dalyvių. Dešimt kandidatų (12 proc.) surinko šimtukus. Prancūzų kalbos egzaminą išlaikė visi 25 jo dalyviai. Fizikos egzaminą laikė 2506, išlaikė 97,81 proc. kandidatų, šimtą balų surinko 16 (0,64 proc. iš dalyvavusiųjų egzamine). Užsienio kalbos egzaminą sudarė keturios dalys – balandžio mėnesį kandidatai atliko kalbėjimo dalies, gegužės mėnesį – klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzamino užduotis. Užsienio kalbos egzamino užduotyse buvo 100 taškų – po 25 kiekvienoje egzamino dalyje. Užsienio kalbos egzamino išlaikymo riba – 16 proc. visų galimų surinkti užduoties taškų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.