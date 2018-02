Apie tai pirmadienį DELFI užsiminė buvęs J. Gasiūno studentas Algimantas Černiauskas, pasidalijęs ir dokumento kopija. Jis skirtas VDA rektoriui, Senatui ir Etikos komisijai.

Savo ruožtu vienas jos autorių Lietuvos architektas, dailininkas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Lupeikis tikina tiesiog norintis apginti kolegą ir draugą, kuris šiuo metu jaučiasi „prislėgtas ir sužlugdytas“.

Su pačiu J. Gasiūnu DELFI susisiekti nepavyko, o VDA atstovas Marius Dirgėla sakė, kad kol kas šios peticijos jie nebuvo gavę, tačiau dabar ją žada perduoti Etikos komitetui.

Pasirašė draugai ir kolegos

„Akademijoje aš nedirbu. Su J. Gasiūnu esu pažįstamas, ko gero, nuo studijų metų, devintojo dešimtmečio. Mes esame tos pačios tapytojų grupės „Angis“ nariai“, – DELFI nurodė K. Lupeikis.

Anot jo, iš viso peticiją nuo sekmadienio pasirašė jau 10 asmenų. Daugiausiai tai – draugai ir kolegos. Kai kurie jų, aiškino pašnekovas, dirba ir VDA, tačiau tapatybės atskleisti nenori, nes esą bijo būti atleisti iš darbo.

„Man teko daug lankytis ir akademijoje. Aišku, nedėsčiau, nedalyvavau tame procese visą laiką, bet prieš kokius 10-15 metų dažnai aplankydavau kolegas. Man pasirodė, kad tie visi skundai, žiniasklaida... Spalvos pernelyg sutirštintos, per daug to tokio „į vienus vartus“. Mes, draugai, kolegos, tikrai nematome to, kas yra apie Joną teigiama, ir jaučiame pareigą taip pat pareikšti savo liudijimą“, – pozicija dalijosi menininkas.

K. Lupeikio teigimu, taip žmogų sutrinti į miltus yra tiesiog nebepadoru.

J. Gasiūno kolega: jis jaučiasi neteisėtai ir neteisingai apkaltintas

„Bendrauti teko. Žmogus yra prislėgtas ir sužlugdytas, labai jaudinasi dėl puolimo ir jaučiasi neteisėtai, neteisingai apkaltintas“, – paklaustas, ar teko pastaruoju metu bendrauti su kolega, nurodė menininkas.

Pasak pašnekovo, kalbėti apie tai, kokie gali būti tolesni jo veiksmai, nebūtų korektiška.

„Suprantate, menininkas, gal ir kieto charakterio, bet visi yra žmonės, turi jausmus, turi „pergyventi“ tokius dalykus. Jonas – ne išimtis“, – sakė K. Lupeikis.

Tikina, kad tiesiog juokaudavo ir vaizdingai palygindavo

Peticijoje dėstoma, kad J. Gasiūnas akademijoje dirba beveik 30 metų, per šį laiką yra parengęs ir išleidęs kartų kartas studentų, tarp kurių – ir garsūs menininkai, dalyvaujantys prestižinėse parodose Lietuvoje, užsienyje. Tai esą įrodo, kad jo turima kompetencija ir patirtis abejonių nekelia.

„J. Gasiūną dėstytoju renkasi daugiausiai Tapybos katedros studentų, o tai rodo, kad jis buvo ir yra labiausiai tarp studentų vertinamas Tapybos katedros dėstytojas. Todėl šiame kontekste pasipylusi „srutų“ upė atrodo labai keistai, neadekvačiai, tendencingai ir, kas gali paneigti, galbūt sąmoningai siekiama išguiti J. Gasiūną iš VDA visomis įmanomomis priemonėmis“, – versiją kelia dokumento autoriai.

Anot jų, šis menininkas visada sako tiesą, niekada nemeluoja, nemanipuliuoja ir „neina“ į kompromisus.

„Toks žmogus nėra patogus, sunku jį valdyti, priversti paklusti. Taip, visi žmonės yra žmonės, ne robotai, užprogramuoti tiksliai vykdyti užduotą programą. Taip, gal ir Jono kaltė, kad jis į paskaitas nevaikščiojo pilku kostiumu su kaklaraiščiu, kad bendravo su studentais ne vien formaliai (emocijų nerodančiu veidu), o kartais leisdavo sau pajuokauti, dėstydamas vartodavo kai kuriuos metaforinius išsireiškimus, perkeltinę prasmę, vaizdingus palyginimus“, – aiškinama peticijoje.

Pašiepė galimai nukentėjusias merginas: o gal ten buvo C. Schiffer?

Joje taip pat nurodoma, kad liudijimai, kaltinant priekabiavimu, tendencingi, o gal ir sąmoningai platinami, siekiant parodyti J. Gasiūną kaip monstrą, kuris metų metus blaškėsi po VDA ir priekabiavo prie vargšų apsiginti negalinčių studentų.

„Tik neaišku, kam jam to būtų reikėję, o gal ten buvo Claudia Schiffer ir jis niekaip negalėjo atsispirti jos žavesiui, negalėjo suvaldyti savo laukinių aistrų? Iš žiniasklaidoje pateikiamų liudijimų visiškai neaišku, kokia viso to prasmė, kodėl J. Gasiūnas turėtų elgtis būtent taip, kaip yra pateikiama?“, – klausia dėstytoją palaikantys.

Jie aiškina negirdėję, kad J. Gasiūnas studentus gąsdintų, žemintų, darytų jiems spaudimą. Esą su jaunais žmonėmis jis bendrauja kaip su menininkais, stengiasi motyvuoti juos kūrybai.

„J. Gasiūnas nėra nevisprotis monstras priekabiautojas ar smurtautojas, kokiu jį bandoma nušviesti anoniminiuose ir kituose užsakomuosiuose liudijimuose“, – aiškinama peticijoje.

Stebisi, kad paliko ant ledo ir be pajamų šaltinio

Čia taip pat nurodoma, kad viešai pateikti liudijimai galėjo atsirasti, nes jų autoriai esą gavo įvertinimus, neatitinkančius jų lūkesčių.

„Pastarųjų dienų „srutų“ upės J. Gasiūno atžvilgiu padarė didelę žalą jo vardui ir reputacijai. Labai lengva žmogų apipilti purvais, bet prieš tai reikėtų 10 kartų įsitikinti, ar tikrai jis to vertas. Lyg ir nebe Linčo teismo laukiniuose vakaruose laikai. Prašome toliau svarstant šį subtilų klausimą įvertinti ne tik anoniminius ar kitus skundus, bet sudaryti galimybę ir kaltinamam dėstytojui pateikti savo paaiškinimus.

Teoriškai VDA turėtų ginti savo dėstytojus, o ne pirmai progai pasitaikius pasmerkti ir „palikti ant ledo“ be pajamų šaltinio ir pan. Ir eik tu įrodinėti savo teisybę kur nors kitur, gal į teismą, o gal dar kur, mums neįdomu... O, matyt, turėtų būti įdomu, nes tai gali atsitikti kiekvienam dėstytojui, net ir rektoriui...“, – taip baigiama peticija.

Prabilo mažiausiai 28 menininkai

DELFI primena, kad pastaruoju metu VDA krečia seksualinio priekabiavimo skandalas. Trys merginos pasidalijo anoniminiais laiškais, su kokiu J. Gasiūno elgesiu joms teko susidurti, dar 6 menininkai apie tai prabilo neslėpdami vardų ir pavardžių, o VDA Etikos komitetas gavo 19-os buvusių ir esamų studentų pasirašytą skundą.

J. Gasiūnas nesutiko su kaltinimais, tačiau po anoniminių ir neanoniminių liudijimų buvo priverstas trauktis iš pareigų.

Kaltinimų priekabiavimu sulaukė ir dar du VDA dėstytojai – Gintautas Trimakas ir Arvydas Liepuonius. Prabilta ir apie kviestinio dėstytojo – teisininko – nepagarbų elgesį. A. Liepuonius pirmadienį iš pareigų pasitraukė.