Programoje „DiscoverEU“ numatyta, kad 15 tūkst. jaunų ES piliečių kitą mėnesį galės kreiptis dėl nemokamų traukinio, autobuso, kelto ar net lėktuvo bilietų, kad apsilankytų kurioje nors iš 28 Bendrijos šalių. „Tikimasi suteikti 15 tūkst. jaunų žmonių galimybę šią vasarą keliauti po Europą“, – sakoma Europos Komisijos pranešime. Tai padės jiems „atrasti žemyno turtingą kultūrinį paveldą, užmegzti ryšį su kitais žmonėmis, pasimokyti iš kitų kultūrų ir taip atrasti, kas jungia Europą“, teigiama EK pranešime. Europos Parlamento pasiūlytam projektui numatytas 12 mln. eurų biudžetas. Laimingieji galės nemokamai keliauti iki 30 dienų ir aplankyti nuo vienos iki keturių vietų Bendrijoje. Paraiškas bus galima teikti dvi birželio savaites per Europos jaunimo portalą. Žiuri atrinks pirmus 15 tūkst. šios programos dalyvių, o vėliau šiemet bus paskelbtas antras jos etapas, priklausomai nuo to, kiek liks pinigų ir kokie bus pirmųjų keliautojų atsiliepimai.

