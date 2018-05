Ketvirtadienį rengiama iškilminga EHU įkurtuvių ceremonija. „Simboliška, kad šiais metais, kai EHU mini savo veiklos 25-ąsias metines, universitetas įgijo namus Vilniaus senamiestyje. Pagaliau universiteto bendruomenei suteikta galimybė dirbti visiems kartu gražiajame Augustinų vienuolyno pastate. Neabejotinai tai sukurs pridėtinę vertę visam EHU mokymosi procesui ir moksliniams tyrimams“, — teigė EHU Valdančiosios tarybos pirmininkas Peras Carlsenas (Peras Karlsenas). Pernai spalį Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą perduoti buvusio vienuolyno patalpas Europos humanitariniam universitetui. Keliose sostinės vietose išsimėtęs EHU turėtų veikti po vienu stogu. Kaip BNS informavo universiteto atstovas Maksimas Milta, šiuo metu perkami baldai, įranga. Administracija jau dirba naujose patalpose, o kitą savaitę iš dalies čia bus pradėta vykdyti ir studijas. „Visiškai persikraustyti po vienu stogu planuojame spalį“, – sakė M. Milta. Pagal Vyriausybės sprendimą, 2,7 tūkst. kvadratinių metrų patalpos Savičiaus gatvėje universitetui perduotos dvejiems metams. Dvylika metų Lietuvoje veikiantis EHU yra sulaukęs priekaištų dėl studijų kokybės. Pernai ekspertai antrą kartą neigiamai universitetą. Šis įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. EHU savo ruožtu pranešė nesutinkantis su neigiamais universiteto institucinio vertinimo rezultatais. Anot universiteto vadovybės, reformos, įgyvendintos 2015–2017 metais, padarė esminę įtaką universiteto strateginio valdymo, studijų ir mokslo plėtrai, ką pripažino ir universiteto donorai šių metų lapkritį vykusioje Donorų konferencijoje praėjusį lapkritį. Lietuvos Vyriausybė jam yra davusi leidimą veikti iki kitų metų liepos. EHU – privatus 1992 metais Minske įsteigtas ir vėliau Baltarusijos valdžios uždarytas universitetas. 2004 metais universitetas priėmė Lietuvos Vyriausybės kvietimą ir persikėlė į Vilnių. Šiuo metu universitete studijuoja beveik 800 studentų, iš jų 95 proc. sudaro baltarusiai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.