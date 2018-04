Nacionalinis egzaminų centras pranešė, kad ketvirtadienį skelbiami galutiniai brandos darbo rezultatai. 9-10 balų įvertinimus už šį darbą gavę moksleiviai stodami į aukštąsias mokyklas papildomai gaus 0,25 konkursinio balo. Iš viso rengti brandos darbą buvo pasiryžę 248 abiturientai, tačiau ne visi jie pristatė darbus komisijoms. Daugiausiai abiturientai rinkosi rengti brandos darbą biologijos, istorijos, chemijos, informacinių technologijų temomis. Šių metų abiturientai – pirmieji galėję laikyti pasirenkamąjį brandos darbą.











