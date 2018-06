Šis vardas mokslininkui suteikimas socialinių mokslų srityje už jo nuopelnus plėtojant Vytauto Didžiojo universitetą, vadovavimą universitetui 2006–2015 metais bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus, nurodo VDU. Anot VDU pranešimo, Z. Lydeka dirbdamas Seimo ir Vyriausybės darbo grupėse aktyviai dalyvavo formuojant Lietuvos aukštojo mokslo politiką. Jam vadovaujant universitetas sustiprėjo materialiai, išsiplėtojo studijos ir tyrimai. Mokslininko tyrimų kryptys – ekonomikos filosofija, sistemų transformacijos metodologija, verslininkystės teorija ir praktika, firmų reorganizavimas.

