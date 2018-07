Šiuo metu vyksta stojančiųjų pirmojo etapo prašymų nagrinėjimas, pasiūlymų užimti konkrečias studijų vietas jie turėtų sulaukti ketvirtadienį. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) nurodė BNS, kad pirmame etape stojimo prašymus pateikė 27,7 tūkst. stojančiųjų. Kaip skelbė LRT televizijos naujienų tarnyba, populiariausiomis programomis išlieka medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) ir Vilniaus universitete (VU). Iš geidžiamiausių programų dešimtuko universitetuose iškrito ekonomikos ir vadybos studijos. Universitetuose populiariausių programų dešimtuke be medicinos LSMU (669 pirmų pageidavimų) ir VU (538) yra odontologija LSMU (357), programų sistemos Kauno technologijos universitete (330), teisė VU (288), programų sistemos VU (270), psichologija VU (267), treniravimo sistemos Lietuvos sporto universitete (255), politikos mokslai VU (238) ir veterinarinė medicina LSMU (216). Susumavus rezultatus populiariausias išlieka VU, surinkęs trečdalį visų prašymų studijuoti, antras – KTU. Tarp kolegijų populiariausia programa – tarptautinis verslas Vilniaus kolegijoje (VK) – 286, antra pagal populiarumą – logistika Kauno kolegijoje (KK) –248, toliau rikiuojasi bendrosios praktikos slauga VK (242), kosmetologija KK (227), programų sistemos VK (225), automobilių techninis eksploatavimas Kauno technikos kolegijoje (200), higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija VK (190), bendrosios praktikos slauga KK (182), socialinis darbas KK (153), kineziterapija VK (150). Norinčių studijuoti kolegijose – gerokai mažiau nei universitetuose. Bendrajame priėmime dalyvauja 36 aukštosios mokyklos. Sutartys su pakviestaisiais bus sudaromos nuo liepos 27-osios iki liepos 31-osios, išskyrus savaitgalio dienas. Rugpjūčio 1 dieną prasidės antrasis bendrojo priėmimo etapas. Spaudos konferencijoje trečiadienį dalyvaus švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas.

