Pasibaigus prašymų registravimo laikui galios paskutinė koreguoto prašymo versija, teigia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Ketvirtadienį, liepos 26-ąją, stojantiesiems bus siunčiami kvietimai studijuoti. Sutartys su pakviestaisiais bus sudaromos nuo liepos 27-osios iki liepos 31-osios, išskyrus savaitgalio dienas. Rugpjūčio 1 dieną prasidės antrasis bendrojo priėmimo etapas. Penktadienį LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje buvo užsiregistravę 32 tūkst. 756 stojantieji, iš jų 20 tūkst. 300 atitiko nustatytus reikalavimus pretenduoti į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas. Bendrajame priėmime dalyvauja 36 aukštosios mokyklos.

