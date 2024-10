Atviras išskirtinio šalies mokytojo interviu – apie tai, kodėl mokymasis neturi visada būti smagus ir už ką nekenčia „TikTok’ų“

Tada – autonomija. Mokytoju ir mokykla apskritai reikia pasitikėti. Šiai dienai kažkodėl yra suformuota nesąmonė, kad „aš esu paslaugos teikėjas“. Dabar labai gaju, kad klientas visada teisus. (…) Bet „klientas visada teisus“ yra tik pusė sakinio, jis turi pratęsimą: „dėl skonio – klientas visada teisus“ (Client is always right in matters of taste – anglų k.), kas iš esmės reiškia, kad jam gal ir atrodo, kad jis visada teisus, bet iš tikro ne visada taip yra. Autonomija turi atsirasti. Turime pasitikėti mokytoju. Dabar gaunasi iki tokios kontrolės, kad ateina tėvai: „už ką mano vaikas dvejetą gavo?“, „ar galite man visą vertinimą pateikti?“. Ta prasme? Ar mes dėl visko turime atsiskaitinėti ? Kai vienas kitu nepasitikime, tai ir gaunasi, kad viena pusė daro nesąmones, kita pusė – irgi. Aš neginu, kad visi šventi ir iš mokytojų pusės. (…)