„Mokytojo prestižą sukuria ne Vyriausybė ar Seimas. Mokytojo prestižą kuriate Jūs, savo pavyzdžiu. Esate pati geriausia mokytojo profesijos reklama. Tikrai nuoširdžiai dėkoju už Jūsų darbą. Turėjau galimybę susitikti su dalimi praėjusių metų laimėtojų, pasitarti, išgirsti jų nuomonę apie reikalingus pokyčius ir man tai buvo be galo naudinga, viliuosi, kad galėsiu ir toliau klausyti šios bendruomenės patarimų“, – renginyje sakė jį globojantis premjeras Saulius Skvernelis. Inovatyviausi Lietuvos mokytojai išrinkti iš daugiau kaip 200 paraiškų. Metų mokyklos vadovu paskelbtas Ukmergės rajono Siesikų gimnazijos direktorius Vaidotas Kalinas. Kategorijoje „Inovatyviausias biologijos, chemijos mokytojas“ apdovanota Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoja Daiva Ivaškevičienė. Inovatyviausia fizikos mokytoja paskelbta Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytoja Virginija Birenienė. Inovatyviausias kalbų mokytojas – Kauno jėzuitų gimnazijos pedagogas Mindaugas Grigaitis. Nominacijoje „Inovatyviausias pradinio ugdymo mokytojas“ apdovanojimas atiteko Vitalijai Lukavičienei iš Plungės rajono Platelių gimnazijos. Inovatyviausiu socialinių dalykų mokytoju paskelbtas Dalius Miknevičius, dirbantis VGTU Inžinerijos licėjuje. Nominacijoje „Inovatyviausias menų, technologijų mokytojas“ apdovanotas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojas Henrikas Vaišvila. Inovatyviausia matematikos, IT mokytoja paskelbta Eglė Bukienė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos. Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėju tapo Audrius Česnelis iš Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos. Metų publikos mokytojo apdovanojimas skirtas Dovilei Čiškauskaitei iš Šiuolaikinio mokyklos centro. Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus antrus metus organizuoja asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su leidykla „Šviesa“. Renkant inovatyviausius mokytojus, komisija vertino jų pedagoginį profesionalumą, naudojamus ugdymo metodus, dalijimąsi žiniomis su kolegomis, nuolatinį tobulėjimą.











