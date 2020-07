Anglų kalbos mokytojas – apie egzaminą: manyčiau, kad šį egzaminą įveiktų ir dešimtokas

Egzaminas visoje Lietuvoje prasidėjo 9 val. ryto ir truko tris valandas. Užsienio kalbos (anglų) egzamino užduotį sudarė trys dalys: sakytinio teksto supratimas (klausymas), rašytinio teksto supratimas (skaitymas) ir rašytinio teksto kūrimas (rašymas). Pirmosios dalies – klausymo trukmė truko 30 minučių.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija anksčiau pranešė, kad valstybinį anglų kalbos egzaminą pasirinko laikyti 18 653 moksleivių.

Abiturientų įspūdžiai – įvairūs

„Delfi“ apsilankė Rudaminoje, Vilniaus r. „Ryto“ gimnazijoje ir teiravosi, kaip po egzamino jaučiasi abiturientai. Pirmasis po egzamino išėjęs dvyliktokas buvo šiek tiek sutrikęs, tačiau tikino, kad jeigu visą laiką mokeisi, tada neturėjo būti sunku.

„Egzaminas nepasirodė per daug sunkus, atlikau visas užduotis. Anglų kalbos mokiausi ne tik per pamokas, bet ir padėjo kalbą tobulinti kompiuteriniai žaidimai. Manau, kad tikrai turėčiau išlaikyti, juk visi išlaiko. Tikriausiai“, – trumpai aiškino jis.

Dar viena abiturientė pasakojo, kad nenorėjo laikyti anglų kalbos egzamino, tačiau paskutinę minutę brolis įkalbėjo tai padaryti. Pasak jos, ji nori stoti į Vilniaus kolegiją, todėl ir pasiryžo šiam iššūkiui.

„Lengviausia gal buvo rašymo dalis, bet tikiuosi, kad viską gerai padariau. Lauksiu rezultatų“, – teigė ji.

Kita dvyliktokė pasakojo, kad norėtų mokytis kosmetologiją, todėl irgi turėjo rinktis šį egzaminą. „Stengiausi, kaip geriau, bet labai lengva nebuvo“.

Trečia sutikta abiturientė tvirtino, kad jos specialybei visiškai nereikia anglų kalbos ir šiaip jos nenaudoja po pamokų.

„Vis dėlto laiškas ir esė man pasirodė lengvi, nes buvau pasiruošusi rašyti panašiomis temomis“.

Rašymo temos – apie koronavirusą ir nuotolinį mokymą

Mokiniai pasakojo, kad laiško ir esė temos buvo susijusios su šių dienų aktualijomis. Jie turėjo parašyti laišką, kad dėl kilusios koronaviruso pandemijos atsisako bilietų į renginį, o esė turėjo papasakoti, kokie pranašumai ir trūkumai mokymosi nuotoliniu būdu.

Dvyliktokų teigimu, mokytojai buvo nusiteikę, kad gali pasitaikyti tokios temos, todėl mokinių nenustebino per egzaminą gautos užduotys.

„Aišku, skaitėme ir „Delfi“, ir kitus naujienų portalus. Tos informacijos gal netgi buvo per daug, bet jeigu pastaruosius mėnesius sekei naujienas ir žiūrėjai žinias, vadinasi, tikrai turėjai ką parašyti ir per egzaminą“, – aiškino viena iš abiturienčių.

Didžioji dalis dvyliktokų antrino, kad rašymo užduotys nuteikė pozityviai, nors ir buvo problemų su klausymo dalimi.

„Kai klausėme garso įrašų su skirtingomis situacijomis, kartais buvo girdėti aidas, dėl ko buvo sunkiau suprasti, ką kalba. Tačiau per daug nesijaudinu ir manau, kad išlaikyti pavyks“.

Galėjo išlaikyti ir dešimtokas

Papildomo ugdymo akademijos „Alfa Klasė“ anglų kalbos mokytojas Denis Petrina komentavo, kad

palyginus su praeitų metų egzaminais, šių metų egzaminas tikrai nebuvo sudėtingas.

„Manyčiau, kad šį egzaminą įveiktų ir gerai pasiruošęs dešimtokas (man susidarė įspūdis, kad egzamine dominavo B1 lygio užduotys). Tiesa, mano nuomone, sprendimas šiek tiek palengvinti egzaminą yra sąmoningas, nes dėl karantino mokiniai vis dėlto negalėjo visavertiškai jam pasiruošti. Ypač lengva pasirodė klausymo dalis: šiais metais trečioji užduotis buvo kiek „suktesnė“ nei ketvirtoji, nors dažniausiai būtent pastaroji kelia mokiniams daugiau sunkumų“, – teigė jis.

Pasak mokytojo, skaitymo dalyje, kaip įprasta, sunkiausia buvo trečioji užduotis, nors ši pasirodė žymiai logiškesnė ir nuoseklesnė nei pastarųjų metų, o rašymo dalis buvo išties lengva.

„Rašymo temos buvo „standartinės“, programinės, tad abejotina, kad jos galėjo „pakišti koją“. Atskirai norėčiau pagirti egzamino rengėjus už aktualias ir įdomias temas (kartų santykiai, karantinas, jauno žmogaus vieta šiuolaikinėje darbovietėje), kas, mano nuomone, šiek tiek praplėtė egzamino funkcinį lauką: egzaminas ne tik tikrino abiturientų anglų kalbos žinias, bet ir suteikė jiems galimybę praplėsti savo akiratį“.

Egzaminų sesija prasidėjo vėliau nei įprasta

Pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės 2020 m. birželio 22 d. ir vyks iki liepos 21 d.

Pakartotinės sesijos egzaminai vyks nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d.

Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami iki rugpjūčio 5 d.

Didžiajai daliai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių mokinių brandos atestatus mokyklos galėtų pradėti teikti rugpjūčio 7 d.

Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

VBE 2020 ATSAKYMAI

LISTENING

Part 1

1. C (take these books to my sisters’ flat)

2. C (I considered renting a car, but my cousin didn’t recommend this… Take mine then...)

3. B (as I was walking through the airport… towards the duty-free shop… rushed passing the bookshop)

4. A (the aircraft is still being decided)

5. C (I remember having a lemonade stand, and I also traded sports cards)

6. C (when I was on a raft)

7. B (I’m away at the management meeting)

8. A (You promised to buy my wireless headphones)

9. B (I ordered two weeks ago… I couldn’t buy them in the library)

10. B (They’d been put with last week’s orders)

Part 2

11. A (instant, open, limitless)

12. C (Understanding young employees is the first step… They don’t seem to be motivated by the same things as their predecessors)

13. C (Enhancing the company’s culture)

14. B (Reduce stress and fatigue)

Part 3

15. D (champions keep practicing until they get it right)

16. B (I’m able to develop specific, accurate plans for attaining my goals… meticulously developed training programs)

17. C (we crave validation from the outside world)

18. F (some degree of tension can help me to perform well… I accept strong feelings … as part of the experience of competing in sports)

19. E (I’ve learned how to maintain focus and resist distraction)

Part 4

20. founders

21. characteristics

22. issue

23. financial

24. stretches

25. reliance

READING

Part 1

26.E

27. B

28. D

29. F

Part 2

30. visit

31. create

32. attention

33. continues

34. makes

35. advantage

Part 3

36. F

37. B

38. G

39. C

40. D

41. I

42. H

Part 4

43. closer

44. headline

45. likely

46. break

47. populated

48. collisions

49. spot

50. detection

WRITING

Part 1. Abiturientai turėjo parašyti pusiau oficialų laišką (taigi, turėjo laikytis pusiau formalaus registro: pvz. pradėti laišką „Dear Mr. Felix Cited...“, baigti „Yours sincerely,..., nevartoti sutrumpinimų). Laiške reikėjo apibūdinti renginį (koks renginys, kur ir kada vyksta), nurodyti DVI priežastis, kodėl buvo pasirinktas būtent tas renginys, ir nuspręsti, ką daryti su bilietais (arba paprašyti grąžinti sumokėtus pinigus (refund), arba perkelti į kitą datą).

Part 2. Skirtingai nuo praeitų metų, mokiniai turėjo parašyti ne nuomonę reiškiančią (opinion) esė, bet „už ir prieš“ (for-and-against). Tai reiškia, kad abiturientai turėjo aptarti tiek virtualaus mokymo(si) privalumus, tiek trūkumus. Esė registras, kaip įprasta, yra pusiau formalus.

Įžangoje abiturientai turėjo aiškiai artikuliuoti, kad nagrinėjamas fenomenas (lessons held online) turi tiek privalumų, tiek trūkumų.

Pirmą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the one hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi privalumus bei paaiškinti juos.

Antrą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the other hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi trūkumus bei paaiškinti juos.

Išvadose galima arba: a) apibūdinti savo argumentus glaustomis tezėmis; arba b) išreikšti savo nuomonę, ar virtualus mokymasis turi daugiau privalumų ar trūkumų.