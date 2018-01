Šiais metais abiturientai, laikantys lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, galės pasirinkti autorius iš visų dalyko programoje privalomų autorių. Be to, kiekvienas mokinys per egzaminą galės tam tikrą laiką pasinaudoti kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu.

Pirmą kartą bus vertinami mokyklinį egzaminą atstojantys mokinių pasirenkamieji brandos darbai, kuriuos galima rengti vietoje kai kurių egzaminų. Brandos darbų rezultatus numatyta įskaityti stojant į aukštąsias mokyklas.

Šiemet pirmą kartą fizikos ir informacinių technologijų brandos egzaminų darbai bus vertinami nuotoliniu būdu. Norint baigti mokyklą ir gauti brandos atestatą, privaloma išlaikyti du brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną laisvai pasirinktą.