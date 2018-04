Užsienio kalbų egzaminus pasirinkę laikyti dvyliktokai taip pat turės atlikti klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis – šie egzaminai vyks tris šeštadienius nuo balandžio 14 dienos. Užsienio kalbų egzaminais prasideda pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija, ji truks iki birželio 22 dienos. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25–liepos 9 dienomis. Šiemet laikyti brandos egzaminus užsiregistravo per 31,6 tūkst. kandidatų – beveik 1 tūkst. mažiau nei pernai.

