Trolių taikiniu tapo Grybauskaitė ir Skvernelis: dėl ko įsižeidė mongolai?

Vienus pralinksminusi, kitus papiktinusi žinutė, kaip ir dauguma melagingų naujienų, po įvairius informacinius šaltinius ėmė sklisti kaip gandas.

Sausio 15-ąją, praėjus vos dviem dienoms po Lietuvai svarbios Sausio 13-osios Rusijoje populiariame tinklaraštyje „Livejournal“ pasirodė keista rusų kalba surašyta žinutė. Jai tariamo svorio turėjo pridėti pažymėjimas, kad remiamasi Lietuvoje veikiančiu tinklapiu „Litovskij kurjer“.

Skelbė apie sankcijas Mongolijai

Žinutėje rašoma, kad D. Grybauskaitė esą nurodė vyriausybei riboti prekybinius ryšius su Mongolija. Lietuvos prezidentė esą pasirašė įsakymą, kuriuo sankcijos Mongolijai įvedamos dėl pastarosios šalies lyderio Khaltmaa Battulgos pareiškimo apie „sovietų karių išvaduotas Baltijos šalis“.

Tokį pareiškimą Kh. Battulga, buvęs imtynininkas ir verslininkas, kuris prezidento rinkimus laimėjo pernai liepą, esą rėžė trečiajame pagal dydį šalyje Darchano mieste, prie memorialo sovietų kariams.

Žinutėje taip pat aiškinama, kad pagal Lietuvos įstatymus, sovietmetis vadinamas okupacija, o jos neigimas yra baudžiamas pagal įstatymus. Tad po nedidelių dvejonių Vilnius neva priėmė sprendimą uždrausti mongoliškų prekių importą ir neleisti lietuvių verslininkams eksportuoti savo prekes į Mongoliją.

Be to, po tokio prezidentės pareiškimo esą pasireiškė ir S. Skvernelis, kuris neva „garsiai pareiškė apie pergalę prieš Ordą ir kad mongolų veiksmai neliks be atsako“.

„Mes nuo jūsų neatsiribosime, bet jūs turite suprasti, kad kai kurie dalykai mums yra nepriimtini ir įžeidžiantys. Mes visuomet pasiruošę atnaujinti dialogą su Ulan Ude, jei jie tik panorės“, – neva cituojamas S. Skvernelis, pabrėžiant, jog jis dar ir grubiai suklydo, „perkėlęs“ Mongolijos sostinę iš Ulan Batoro į Rusijoje esančią Ulan Udę. Be to, Lietuvos premjerui priskiriamas ir pareiškimas, kad jis neva rekomendavo bendrovei „Lietuvos Geležinkeliai“ atsisakyti planų sukurti maršrutą Vilnius- Ulan Batoras, kuris sujungtų Klaipėdos uostą su Kinija.

Išgalvojo kone visą turinį

Pati žinutė ėmė sklisti abejotino patikimumo, tačiau šaltiniuose, pavyzdžiui populiariame laisvalaikio tinklaraštyje „Japlakal“, kur turinį, dažnai nesiremdami jokiais šaltiniais kuria anoniminiai vartotojai.

Taip žinutė atsidūrė ir pradėta platinti per socialinius tinklus „Facebook“ ir „Twitter“. Žinia apie tai, kaip „Lietuva įvedė sankcijas Mongolijai“ internete dalijosi tūkstančius sekėjų turintys mongolai. Liejosi tiek pikti, tiek pašaipūs komentarai, kritikuojantys arba pašiepiantys „Lietuvos sprendimą“.

Vis dėlto ne tik patikimesnių ar oficialių šaltinių tyla, bet ir trumpa paieška leidžia neabejoti, jog pati žinia apie tai, kad „Lietuva įvedė sankcijas Mongolijai“ yra melaginga.

„Litvovskij Kurjer“, kuriuo neva remiasi originaliojo įrašo autorius, tokios žinutės aptikti nepavyko. Paties Mongolijos prezidento Kh. Battulgos pareiškimo prie memorialo sovietų kariams – taip pat. Pastaruoju metu Kh. Battulga iš viso nesilankė Darchane. Be to – ten net nėra memorialo sovietų kariams. Nacionaliniam mongolų muzikiniam instrumentui - morinchurui yra didžiulis paminklas, o sovietų kariams - ne.

Galiausiai, netgi jei toks pareiškimas ir būtų nuskambėjęs, pagal Lietuvos įstatymus baudžiamoji atsakomybė už sovietų ar nacių nusikaltimų neigimą negalėtų galioti užsienio šalies lyderiui. O taikyti griežtas sankcijas valstybei už tokį pareiškimą prezidentė net nelabai galėtų. Pavyzdžiui, oficialiai Lietuvos okupacijos nepripažįstanti Rusija sankcijų už tai nėra sulaukusi.

Prezidentūra niekur nėra viešai paskelbusi apie panašias sankcijas. Paskutinis atvejis, kai prezidentūra paminėjo Mongoliją, buvo pernai liepą, kai D. Grybauskaitė pasveikino Kh. Battulgą su išrinkimu.

Premjerui sukėlė šypseną

Tuo tarpu Lietuvos ministro pirmininko paminėjimas, išgalvotų premjero citatų pateikimas bei jo paties pavardės iškraipymas (žinutėje jis vadinamas Skverlianiu), atrodo kaip nesusipratimas. Tiesa, S. Skvernelio pavardė Azijoje paskutinį sykį minėta praėjusią savaitę, susitikimų su Japonijos premjeru metu. Pačiam S. Skverneliui melaginga žinutė sukėlė šypseną.

„Iš mano pusės tik lengvai juokaudamas galėčiau pakomentuoti, kad šios melagingos naujienos kokybė, arba tiksliau kokybės stoka rodo, kad nedraugiškų jėgų finansavimas arba drastiškai sumažintas, arba skiriamas ne tiems. O rimtai kalbant, tai tokių „naujienų“ išgalvojimas rodo, kad principinga Lietuvos pozicija daug ką erzina“, – teigiama DELFI pateiktame S. Skvernelio komentare.