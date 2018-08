„Ar norite pradėti karą su Rusiją? Ar jūs išprotėjote“, – taip į Rusijos dienraščio „Izvestija“ klausimus reagavo R. Watersas, pabrėžęs, kad Rusija ir jos lyderis esą demonizuojami, o taip daroma „siekiant kontroliuoti savo piliečius ir uždirbti daugiau pinigų“.

Tiesa, kodėl tokiais teiginiais būtent „Izvestija“ žurnalistę bandė įtikinti R. Watersas, ne itin aišku, mat ją – Nadeždą Aleškiną, V. Putino sukurtos partijos „Vieningoji Rusija“ jaunimo skyriaus „Jaunoji gvardija“ politinio skyriaus aktyvistę, įtikinėti vargu ar reikėjo.

Tik kodėl ši V. Putiną ne viename renginyje šlovinanti veikėja pristatoma žurnaliste, gavusia išskirtinį interviu su R. Watersu, lieka neaišku. Įdomi ir kita iškalbinga detalė: skandalingas interviu su R. Watersu paviešintas naktį – pasibaigus koncertui Kaune ir laukiant paskutiniojo turo koncerto, kuris vyks Rusijoje.

Kaltinimai – JAV, liaupsės – Rusijai

Interviu Rusijos dienraščiui „Izvestija“ R. Watersas ėmė kalbėti taip, tarsi taikytųsi į Kremliaus propagandisto Dmitrijaus Kiseliovo vietą.

Pavyzdžiui, jis kaip mat ėmė pasakoti Kremliaus propagandistų sukamą versiją, jog nevyriausybinės organizacijos „Baltieji šalmai“ aktyvistai esą tėra teroristai ar jų rėmėjai, o Siriją valdantis Basharo Al Assado režimas tikrai neįvykdė cheminės atakos.

Paklaustas apie Rusijos teises į Krymą, R. Watersas iš pradžių bandė išsisukinėti nuo klausimo, tikindamas, kad esą „yra daug sutarčių ir dokumentų, pagal kuriuos Rusija turi visas teises į Sevastopolį“ – Krymo uostamiestį, kurį Rusija iki 2014 m. įvykdytos pusiasalio okupacijos nuomojo iš Ukrainos.

Vis dėlto R.Watersas pridūrė, kad už 2014-ųjų įvykių Maidane, kai iš šalies pabėgo prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius, esą „slepiasi Vašingtonas“ ir konkrečiai Viktoria Nuland.

Lyg tyčia pripažinęs, kad „geopolitika nėra jo stiprioji pusė“, R. Watersas „žurnalistę“ mėgino įtikinti, kad būtent JAV išprovokavo Maskvą imtis veiksmų Ukrainoje.

Įsiaudrinęs atlikėjas taip pat „visiška nesąmone“ pavadino Rusijos atsakomybę už Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimą – dėl šios, kaip įtariama, Kremliaus įvykdytos cheminės atakos Jungtinė Karalystė iš šalies išvarė dešimtis Rusijos diplomatų.

Galiausiai ne itin rišlius pasisakymus vainikavo R. Waterso monologas apie Antrojo pasaulinio karo istoriją ir kovą su rusais.

„Ar jūs norite pradėti karą su Rusija? Ar jūs išprotėjote? Ar bent žinote, su kuo turite reikalą? Rusija išlaisvino jus iš fašistų jungo ir paaukojo 20 mln. savo piliečių! Ir jūs norite su jais kovoti? Ką blogo jie jums padarė? Apie ką jūs kalbate?“, – skėsčiodamas rankomis nervinosi R. Watersas.

Roger Waters koncerto akimirka © Organizatoriai

Kitaip, nei Izraelio atveju, jis nė žodeliu neužsiminė apie Rusijos branduolinius ginklus ir branduolinius grasinimus bei tikino nenorintis kištis į Rusijos reikalus – esą „Rusijoje irgi yra problema“, tačiau rusai patys gali laisvai išsirinkti savo lyderius. O kritikai esą tik siekia „demonizuoti“ V. Putiną.

V. Putiną užstoja ne pirmą sykį

R. Waterso koncerte Kaune taip pat netrūko politikos. Kaip ir ankstesniuose koncertuose kituose miestuose, atlikėjas scenoje ragino žiūrovus priešintis fašizmui, aplinkos taršai, vergijai ir prekybai žmonėmis Lietuvoje bei antisemitizmui, nors pats garsėja antisemitiškais pareiškimais.

Per kūrinį „Pigs (Three Different Ones)“ dėmesys buvo atkreiptas į JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kurį Watersas pavaizdavo vemiantį arba rankose laikantį vyrišką lytinį organą.

Kliuvo ir Vengrijos lyderiui Viktorui Orbanui, buvusiai kandidatei į Prancūzijos prezidentus Marine Le Pen, įtakingam Lenkijos politikui Jaroslawui Kaczynskiui ir Lietuvoje viešėjusiam Benjaminui Netanyahu. Užrašas ant į areną paleistos skraidančios kiaulės ragino „likti žmogumi“.

Viena vertus, atlikėjo gerbėjų tai jau senokai nestebina, mat R. Watersas ne vienerius metus garsėja ir kaip politinis aktyvistas, aršiai kritikuojantis JAV, Jungtinės Karalystės ir ypač Izraelio politiką. Jis nevengia agituoti kitus atlikėjus nekoncertuoti Izraelyje ir neretai svaidosi antisemitiniais pareiškimais.

Rogeris Watersas © Organizatorių nuotr.

Be to, antimilitaristinė tema pastaruosius 30 metų užima itin svarbią vietą buvusio „Pink Floyd“ lyderio kūryboje ir biografijoje.

Kita vertus, naujausiame jo ture politinių manifestų, regis, dar daugiau. Bet tai jau tapo kone tradicija, kad vos tik kalba pakrypsta apie Rusiją, R. Watersas, regis, linkęs švelninti toną, kalbėdamas apie šios autoritarinės šalies vadovą Vladimirą Putiną. Pernai interviu Kremliaus propagandiniam kanalui RT jis tikino, kad „Putinas, nor ir trokšta valdžios, bent jau kalba rišliai“.

Koncerto Kaune metu prie R. Waterso sąrašo šalių, kuriose esą „auga neofašizmas“, paminėtos JAV, Vengrija, Prancūzija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Rusija bei šių šalių lyderiai. Tačiau tik prie V. Putino buvo pridėtas klaustukas.