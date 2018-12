Paslaptingas naujasis Rusijos žvalgybos vadovas: veiklos braižas, matytas ir Vašingtone, ir Vilniuje

Pašaipūs klausimai, kiek ilgai poste išbus kelerius metus GRU pirmuoju pavaduotoju dirbęs viceadmirolas I. Kostiukovas aidi neatsitiktinai ir primena 9-ąjį dešimtmetį, kai į mirties patalą atgulę Sovietų lyderiai keitėsi vienas po kito. Tiesa, šį kartą Rusijos karinės žvalgybos vadų mirtis gaubia paslaptys. Ir visos jos „netikėtos“.

Po to, kai lapkričio po „ilgos ir rimtos ligos“ lapkričio 23-ąją buvo palaidotas GRU vadas I. Korobovas, Rusijoje prisiminta, kad jo vadovavimo metu GRU patyrė seriją gėdingų epizodų, kurie viešumos nemėgstančią karinės žvalgybos agentūrą pavertė viešų pajuokų objektu.

Masiniai GRU agentų išsiuntimai iš Vakarų valstybių ir netgi išviešinimai, nesėkminga Sergejaus Skripalio apnuodijimo operacija ne veltui pakurstė gandus, kad GRU vadas tapo atlaidumu negarsėjančio Vladimiro Putino auka.

Juo labiau, kad I. Korobovo pirmtakas, I. Sergunas 2016-ųjų pradžioje taip pat mirė paslaptingomis aplinkybėmis. Abu jie buvo „pasižymėję“ karinėse operacijose, abu iš paties prezidento gavo „Rusijos didvyrio“ ordinus, bet abiejų veiklą lydėjo ir apmaudžios nesėkmės.

Tad naujojo GRU vado perspektyvos, regis, taip pat ne pačios geriausios: jis taip pat „pasižymėjęs“ karinėse operacijose, gavęs tokį patį „Rusijos didvyrio“ ordiną, bet ir taip pat jau yra atkreipęs galingiausios pasaulio valstybės – JAV dėmesį ir sulaukęs sankcijų. Tiesa, viena, kas krenta į akis – itin lakoniška jo vieša biografija, kurioje išsiskiria kelios tuščios dėmės – kurį laiką žmogus tarsi neegzistavo.

Biografijoje – juoda skylė

Viena vertus, stebėtis žvalgybos vadovo biografijos sausumu nederėtų – juk tai žvalgybininkas, kurio karjeros detalės neturėtų būti viešos.

Vis dėlto iš pavienių detalių ir viešumoje pasirodžiusių trupinių apie I. Kostiukovą galima susidėlioti įdomią dėlionę, kurioje – keistų sutapimų, pažinčių ir iškalbingų faktų grandinė. Rusijoje pabrėžiama, kad tai yra jauniausias GRU vadas, be to, neįprasta ir tai, kad jis – jūreivis.

Oficialiai nurodoma, kad 1961 metais gimęs I. Kostiukovas išsilavinimą įgijo ir karjerą pradėjo sovietų laivyne, kur gavo pirmąjį apdovanojimą „Už nepriekaištingą tarnybą“.

Praėjusio amžiaus pabaigoje jis įstojo į elitinę Karinę diplomatijos akademiją, kuri ruošia kadrus būtent GRU. 2-jame fakultete ruoštas I. Kostiukovas pasižymėjo gabumu kalboms, o jau 2003-siais tarnavo Graikijoje- buvo Rusijos gynybos atašė.

„Mūsų bendradarbiavimas jau ne tik teorinis, bet ir praktinis. Santykiai plėtojami išties rimtai. Be to, Graikija yra vienintelė NATO šalis, kuri įsigijo rusiškos ginkluotės“, – rodydamas į graikų įsigytus rusiškus desantinius laivus „Zubr“ Piloso uoste 2004-ųjų spalį kalbėjo tuomet dar tik 1-ojo rango kapitonas (armijoje ir oro pajėgose tai atitinka pulkininko laipsnį) I. Kostiukovas.

Tuo metu šiame Rusijai svarbiame uoste, dar vadinamame Navarinu, lankėsi rusų karo laivas „Azov“. Gali atrodyti stebėtina, kad NATO šalyje lankosi rusų karo laivai, bet tai tęsiasi iki šiol, net ir tvyrant įtampai tarp Kremliaus ir Aljanso – desantinis laivas „Azov“ Pilose svečiavosi pernai spalį, o uoste buvo surengtas nedidelis bendras rusų ir graikų pajėgų paradas.

„Problemų dėl to, kad Graikija – NATO narė, o čia lankosi rusų karo laivai nekyla. Be to, kai reikia gauti vietos valdžios leidimus vykdyti kokią nors veiklą, mes juos gauname labai greitai“, – gyrėsi gynybos atašė. Tokio rango pareigūnai visuomet vertinami pirmiausiai kaip žvalgybininkai – ne veltui išsilavinimą I. Kostiukovas įgijo „Konservatorijoje“, taip Maskvoje vadina Karinę diplomatijos akademiją.

Tiesa, po tarnybos Graikijoje, kuri baigėsi apie 2005 metus, I. Kostiukovo biografijoje daugiau nei dešimtmečiui atsiveria juoda skylė. 2005 metais Maskvoje I. Kostiukovo pavarde registruojamas automobilis „Mercedec Benz“, bet pats žvalgybininkas iki 2016-ųjų tarsi išgaruoja. Ką jis tuo metu veikė? Kaip ir kodėl kilo karjeros laiptais – iš kapitono iš pradžių paaukštintas iki kontradmirolo, o vėliau – iki viceadmirolo?

Mezgė ryšius su amerikiečiais

Iš Rusijos pabėgęs žurnalistas Sergejus Kanevas, bendradarbiaujantis su tyrėjų komanda iš „Bellingcat“, DELFI tikino, kad I. Kostiukovo pėdsakus galima aptikti Italijoje, tačiau jokių oficialių duomenų, kad jis ten buvo „rezidentu“, t.y. dirbo karinėje žvalgyboje po priedanga nėra.

Vienintelis siūlo galas – I. Kostiukovo sūnus Olegas. Apibūdinamas kaip plevėse ir auksinio jaunimo atstovas O. Kostiukovas buvo įtaisytas į šiltas pareigas Rusijos konsulate Milane, kur dirbo dar 2013 m. Be to, tarnybos vieta kariuomenėje – elitinėje Tamanės divizijoje, taip pat rodo įtakingo tėvo rankos prisilietimą.

Vis dėlto pats I. Kostiukovas į viešumą iškilo 2016-siais. Tiesa, kiek nemaloniomis jam ir visai Rusijos žvalgybai aplinkybėmis. Tų metų gruodį kadenciją baigęs JAV prezidentas Barackas Obama į juoduosius nepageidaujamų asmenų sąrašus įtraukė 35 Rusijos piliečius, įtariamus kišimusi į JAV prezidento rinkimus.

Tarp šių asmenų atsidūrė ir I. Kostiukovas, kuris įvardytas, kaip GRU vadovo pavaduotojas, atsakingas už rizikingas „nelegalų“ operacijas. Jam pritaikytos sankcijos dėl įtarimų kibernetiniais nusikaltimais.

Tiesa, jis buvo ne vienintelis – jo tiesioginis viršininkas I. Korobovas taip pat sąrašuose, nors šis faktas dar pernai sausį nesutrukdė I. Korobovui slapta apsilankyti Vašingtone kartu su kitų dviejų Rusijos žvalgybų – SVR ir FST vadovais – Sergejumi Naryškinu bei Aleksandru Bortnikovu.

