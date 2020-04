Originalus planas: įsigijo į skolas įklimpusią bendrovę ir pakvietė „aukoti medikams“

Be dešimčių organizuotų ar pavienių, bet tikrų ir įspūdingų iniciatyvų remti medikus pastarosiomis savaitėmis pastebima ir kita, asmeninius poreikius tenkinančių veiklų tendencija. Skelbimų svetainės jau daugiau nei mėnesį mirga pasiūlymais už dešimteriopai didesnes sumas, nei prieš koronaviruso pandemiją įsigyti medicininių pirštinių, kaukių, įvairaus apsaugos lygio respiratorių.

Pasiūla – nemenka, bet paklausa – dar didesnė, tad tokie skelbimai ar pasipiktinimas jais jau nebestebina. Kaip ir įvairių asmenų, judėjimų, organizacijų, įmonių pastangos įsigyti ir neatlygintinai tiesiogiai medikams tiekti būtinas apsaugos priemones.

Tačiau internete pastarosiomis tarp tokių apsaugos priemonių tiekėjų išsiskiria keistą veiklą vykdantys verslininkai. Į Delfi kreipėsi skaitytojai, prašydami patikrinti, kokia veikla užsiima viena uždaroji akcinė bendrovė, kuri skelbėsi kartu esanti ir ne pelno siekianti organizacija, ir labdaros „medikams bei pagyvenusiems asmenims“ tiekėja, o kartu ir apsaugos priemones visiems norintiems pardavinėjanti kontora. Iš tikrųjų į skolas prieš kelis metus įklimpusios ir veiklos nevykdžiusios bendrovės buvęs vadovas tikina UAB kaip tik dovanojęs ir neturintis nieko bendro su įtartina veikla. Naujasis vadovas aiškina, kas viskas skaidru. O kaip yra iš tikrųjų?

Dovanota įmonė atgijo

Tai, kad UAB „Originalus sprendimas“ šiandieninė veikla atrodo keistokai galima nesunkiai įsitikinti žvilgtelėjus vien į internete pastarosiomis dienomis platinamus skelbimus. Oficialiai tai yra dar 2015 metais Panevėžyje registruota įmonė, kuri užsiėmė „reklamos agentūrų veikla“.

Tačiau jos buvęs vadovas Anicetas Vambutas tikina, kad įmonė veiklos nevykdo jau 4 metus ir šią savaitę ją pavyko dovanojimo būdu per notarą paštu susitvarkyti dokumentus ir už vieną eurą perleisti kitam asmeniui.

© skelbimai

Buvęs vadovas džiaugėsi atsikratęs skolos ir tikina nieko nežinojęs apie naują UAB „Originalus sprendimas“ veiklą. Ji oficialiai dar nėra nurodyta ar net įteisinta – formali procedūra dėl sudėtingų notarų darbo sąlygų karantino metu gali užtrukti.

Tačiau naujasis vadovas, regis, nedelsė ir tikina pradėjęs pildyti dokumentus dėl vadovo ir akcininkų pasikeitimo, be to, jau pradėjo vykdyti bei feisbuke aktyviai reklamuoti naują veiklą – tai ne tik apsaugos priemonių pardavimas, bet ir paramos tiekimas. O veikla esą nesikeičia, „nes mes žmonės neskatinami aukoti“.

Feisbuke UAB „Originalus sprendimas“ pristatomas kaip puslapį padekimemedikams.lt administruojanti įmonė. Be to, padekimemedikams.lt pastarosiomis dienomis pradėtas reklamuoti per įvairias skelbimų grupes feisbuke – tiek skelbimus Klaipėdoje, Panevėžyje ir kituose miestuose, tiek per naujai įkurtas grupes „FFP3 Lietuva“ bei „Resperatoriai, Medicininės Kaukės“.

© Facebook

Tiesa, žinutės keitėsi: jei iš pradžių raginta „aukoti medikams“, tai vėliau siūlyta „laimėti respiratorius“, o galiausiai juos pradėta ir pardavinėti – FFP3 iš pradžių po 3,5 eur už vnt, o ketvirtadienį kaina išaugo euru už respiratorių.

Be to, per pastarąsias kelias dienas kito ne tik kainos bei prekių kiekis: vienoje feisbuko grupėje nurodytos kainos ir respiratorių FFP3 nuotraukos, naudotos ir kovą portale skelbiu.lt pardavinėjant po 20 eur už vienetą, o kitoje feisbuko grupėje jau nurodoma, kad „laikinai išparduotos“.

© Facebook

Dar keisčiau, keitėsi ir informacija apie šios bendrovės veiklą: iš pradžių skelbta, kad tai yra „ne pelno siekianti organizacija“, kuri esą yra „susitelkusi į žmonių saugumą bei gyvybės palaikymą“.

Nerišliai ir su gausybe klaidų surašytoje skiltyje „Apie mus“ įvardijamas ir tariamas bendrovės tikslas: remti medikus ir pagyvenusius asmenis. Tiesa, ne visai aišku kuo – ar procentu, ar medicininėmis kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu, ar kitomis apsaugos priemonėmis. Bendrovė esą turi visas reikiamas licencijas. Bet dabar aiškėja, kad neturi ir tik ketina turėti, nors veiklą internete skelbiasi jau vykdanti.

Savaitės pradžioje tinklapyje buvo nurodyta jau neva suaukota suma – 2345 eur. Ketvirtadienį patikrinus puslapį suma jau siekė 3150 eur. A. Vambuto teigimu, jo buvusi bendrovė turėjo 1100 eurų skolų VMI ir Sodrai – šiai sumai uždėtas areštas, o atnaujinusi veiklą UAB „Originalus sprendimas“ jam priminė „nešvarų reikalą“.

„Būsimuoju direktoriumi Karoliu“ prisistatęs UAB „Originalaus sprendimas“ vadovas tikino, kad jokių apgavysčių nėra, esą viskas skaidru ir tikra. Tačiau tuo pat metu neslėpė – jei puslapyje parašyta, kad suaukota suma viršija 3 tūkst. eurų, tai dar nereiškia, kad tai tiesa.

© UAB Orginalus sprendimas

„Tai čia, suprantate, puslapyje yra viena, o iš tikro yra kitaip, manau, pats suprantate šitą dalyką, – kelis sykius pridūrė vadovas, tikindamas, jog dėl aukojimo neva bus sudaromos sutartys su ligoninėmis, – dirbame, kaip sakant, švariai“.

Nei pelno, nei aferos?

Tokie naujojo vadovo patikinimai kito, kaip ir informacija, pateikta tinklapyje padekimemedikams.lt. Pavyzdžiui, ketvirtadienį čia jau būta pataisymų: ištaisyta nežymi klaidelė „UAB orginalus sprendimas“ tapo „UAB Originalus sprendimas“ – tokiu, koks nurodytas įmonių sąraše.

Tuo metu prisidėti apsaugos priemonėmis kvietusi skiltis „Apie mus“ jau mįslingai dingo, kaip ir aprašymas, kad tai yra „ne pelno siekianti organizacija“. Neatsitiktinai, mat pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos, UAB negali būti NPO.

© Facebook

„Pagal pelno mokesčių įstatymą paramą gali gauti tik paramos gavėjo statusą turintis juridinis asmuo. Jei šis UAB gautų paramą, tai būtų pajamos. UAB gali suteikti paramą paramos gavėjo statusą turinčiam juridiniam asmeniui ir parama perduodama paramos perdavimo aktu. O jei jis skelbiasi ne pelno siekiančia organizacija, taip būti negali – tai yra pelno siekiantis juridinis asmuo“, – sakė VMI specialistė Živilė Kaškonaitė.

Tuo metu naujasis įmonės vadovas tikino, kad jokių apgavysčių nėra, esą viskas skaidru ir tikra: apsaugos priemonės – respiratoriai turėtų atvykti balandžio 18-ąją, nors feisbuke tiek UAB Originalus sprendimas vardu, tiek vieno vartotojo vardu, kuris sutampa su naujuoju įmonės vadovo vardu platinami raginimai „įsigyti respiratorių už savikainą“.

„Pas mus kaip ir viskas bus, kaip sakant, perkame iš Kinijos, buvome užsakę balandžio 2-dienai, o siunta atvyksta balandžio 17-18, tai va, tokios ir tokelės.

Aukojimas buvo paskirtas kaip ir prie to pačio bendrai, bet pasikalbėjus su Registrų centru, tai aš viską susitvarkysiu ir viskas bus liuks – atsidarysime fondą, o pinigai, kurie surenkami žmonėms užsakius prekes – nuo jos skiriame po eurą medikams. Ir ta visa suma bus įkelta į puslapį, bus viskas nurodyta, niekas nesiruošia niekuo apgaudinėti“, – teigė Karolis.

Tiesa, kito pokalbio metu jis jau tikino, kad pats puslapio padekimemedikams.lt administravimą ir „marketingo dalykus“ atidavęs kitai komandai, o tiksliau „vienam žmogui“, kurio pavardės nenori minėti.

Be to, feisbuke padekimemedikams.lt reklamuojanti grupė „FFP3 Lietuva“ tai esą yra „kolegų grupė“, kurios naujasis savininkas neadministruoja. Tačiau jis pripažino, kad per feisbuke skelbimų grupes jis tikrai reklamavęs tinklapį.

© Facebook

„Kai bus kaukių gavimas per siuntų tarnybą Kaune, galėsite fotografuoti, filmuoti, nesame kokie aferistai“, – tikino Karolis, patikinęs, kad jis esą nenori pasipelnyti.

„Mes nenorime užsidirbti, iš kažko pasipelnyti. Ką turime užsisakę, tą norime išparduoti kuo greičiau, vien tam ir nusipirkau firmą, kad būtų galima anot jos, kaip sakant, nusirašyti“, – teigė vadovas, tačiau kartu ir ėmė neigti, kad UAB „Originalus sprendimas“ yra „ne pelno siekianti organizacija“, nors tai buvo nurodyta tinklapyje.

„Tikrai įdomu, gal aš to neužmačiau, pats to puslapio neadministruoju. Bet jei būtų kažkokia afera, tai neužsiimtumėme, galite nesijaudinti“, – tikino vadovas.

Ligoninės apie paramą nieko nežino

Pirmą sykį paklaustas, ką siūlytų daryti tiems, kurie jau dabar turi respiratorių ir norėtų jais paremti medikus, jis nedvejodamas įvardijo dvi įstaigas – Joniškio ir Anykščių ligonines. Perklaustas antrą kartą jis pabrėžė, kad su Joniškio ligonine jau susisiekta, Karolis patikino kad taip ir yra.

„Esame užsisakę nemažai respiratorių ir visų kitų medicininių produktų, esame susiskambinę su Joniškio ligonine ir kitomis įstaigomis, jo, esame susisiekę, tikrai dėl šitų dalykų nieko nėra“, – tikino pašnekovas.

Tiesa, Delfi susisiekus su Joniškio ir Anykščių ligoninėmis, apie tokią UAB „Originalus sprendimas“ ar Karolio paramą – siūlytą ar teiktą, niekas iš abiejų gydymo įstaigų administracijos atstovų negirdėjo, nors abiejų atstovai pripažino sulaukę paramos bei siūlymų iš kitų įmonių ar pavienių asmenų.

Išgirdęs apie tai Karolis „Delfi“ jau tikino, kad su Anykščių ligonine tik planuojamas bendradarbiavimas, o vietoje Joniškio ligoninės turėjęs omeny už 50 km esančią Joniškėlio „ligoninę“.

Tiesa, pastarajame miestelyje kadaise seniausia šalyje vadinta ligoninė jau nebeturi šio statuso – yra pertvarkyta į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių, kuris priklauso Pasvalio ligoninei. Bet ir šiuo atveju paskambinus į abejas įstaigas nei apie UAB „Originalus sprendimas“, nei apie Karolį ir jų siūlytą ar sutartą paramą administracijos atstovai nieko negalėjo pasakyti.