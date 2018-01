Neįtikėtinos apgaulės: kaip Rusija bandė maustyti pasaulį ir buvo pagauta

„Collins“ duomenimis, nuo 2016 metų melagingų naujienų vartojimas išaugo 365 proc. Formaliai vienu pagrindinių šio žodžių junginio populiarintojų tapo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, dažnai naudojęs šį išsireiškimą savo „Twitter“ paskyroje ir viešuose pasisakymuose.

Anot „GlobeScan“ apklausos, kuri 2017 metais buvo atlikta pasaulinės BBC tarnybos užsakymu, klausimas, kiek internete yra tiesos, o kiek – melo, rūpėjo 78 proc. vartotojų visame pasaulyje. Melagingų pranešimų problema buvo opesnė besivystančių šalių gyventojams: Brazilijoje ji rūpėjo 92 proc., Indonezijoje – 90 proc., o Nigerijoje – 88 proc. respondentų. Rusijoje dėl melagingos informacijos būgštavo 83 proc. apklaustųjų, o 15 proc. nurodė, kad tai jiems nekelia jokių problemų.

BBC tarnyba Rusijoje primena pagrindinius melagingus naujienų pranešimus, kuriuos išgirdo rusakalbė auditorija.

10. „Ukrainos mokykloje vyko rusofobijos pamoka“

Šios pamokos vaizdo įrašas internete pasirodė 2017 metų sausį. Jame buvo matyti, kaip Ukrainos kariškis skleidžia rusofobiją Donecko srities Kramatorsko miesto vidurinės mokyklos mokiniams. Vaikščiodamas po klase su Kalašnikovo automatu, jis vadino rusus „bomžų ir alkoholikų tauta“ ir prašė iš moksleivių pinigų už kažkokį laikraštį „Kropivač“.

Šis vaizdo įrašas Rusijos žiniasklaidoje sukėlė daug triukšmo: į jį reagavo „Life“, „Komsomolskaja pravda“, televizija „Zvezda“. Pirmojo kanalo laidoje „Vremia pokažet“ šiam vaizdo įrašui ir jo aptarimui buvo skirta 10 minučių. Laidos vedėjas pareiškė, kad „tokius dalykus suklastoti yra sunku“ ir tokią praktiką pavadino „bjaurumu“.

Žurnalistas Sergejus Dorenka radijo „Govorit Moskva“ eteryje šiam vaizdui įrašui skyrė 20 minučių. Taip apie „rusofobijos pamokas“ Ukrainos mokyklose sužinojo milijonai Rusijos gyventojų. Tiesa, BBC įrodė, kad šis vaizdo įrašas buvo klastotė, o laikraštis „Kropivač“ – sąmoninga provokacija.

Juos sukurpė ukrainiečių aktyvistai iš Dnepro, norėdami patrolinti Rusijos žiniasklaidą. Aktyvistai tai papasakojo Rusijos BBC – pirmajai žiniasklaidos priemonei, kuri kreipėsi laikraštyje nurodytais kontaktais, norėdama patikrinti faktus. Kaip įrodymą jauni žmonės pateikė šio vaizdo įrašo juodraštinius variantus ir nuotraukas iš filmavimo.

9. „Britai masiškai perka kalendorius su V. Putinu“.



Pranešimas apie tai, kad „kalendorius su Vladimiro Putino atvaizdais sukėlė ažiotažą Didžiojoje Britanijoje“, pirmiausia pasirodė televizijos „Zvezda“ svetainėje.

Pranešimo autorius Kirilas Kuneckis rėmėsi „Daily Mirror“ medžiaga, kurios pavadinimas skambėjo kur kas santūriau: „Pasirodė 2018 metų kalendorius su Vladimiru Putinu – jame matyti pusnuogio V. Putino nuotraukos, šautuvai, dziudo ir net leopardas“.

Šis Didžiosios Britanijos leidinys pažymėjo tik tiek, kad publikavimo momentu interneto parduotuvėje „eBay“ buvo galima įsigyti vos šešis šio kalendoriaus egzempliorius.

Vėliau šią naujieną „pakoregavo“ televizijos kanalas „Cargrad“: „Vietos spauda pranešė, kad britai vos per kelias dienas nuo pardavimo pradžios tikrąja to žodžio prasme išgraibstė nuo prekystalių kalendorius su V. Putinu. Dabar šio leidinio praktiškai neįmanoma rasti knygynų lentynose“. Kaip pranešė projekto „Lapšesnimaločnaja“ įkūrėjas Aleksejus Kovaliovas, šį 6 egzempliorių kalendorių į svetainę „eBay“ įkėlė vartotojas iš Voronežo.

8. „Feministės ant Kremliaus bokšto iškėlė plakatą“.

Nuotraukoje, kuri pasirodė 2017 metų kovo 8-ąją, buvo matyti, kaip ant Kampinio arsenalo bokšto, kur lankytojai ir turistai paprastai neleidžiami, stovi feministės su plakatu ir dūminiais užtaisais. Federalinė apsaugos tarnyba pareiškė neužfiksavusi, jog kas nors būtų prasmukęs į saugomus objektus.

Šios akcijos liudininkas, RTVi korespondentas Aleksejus Abaninas plakato ant šio Kremliaus bokšto taip pat nematė. BBC jis pasakojo, kad aktyvistės žurnalistams pačios nurodė filmavimo taškus.

„Buvo toks susitarimas: visi siunčia nuotraukas tuo pačiu pašto adresu, o tuomet iš šio pašto kartu išsiunčiamos visos sudėtos nuotraukos. Prierašų po kiekviena nuotrauka nebuvo, buvo tik užrašyta „Toks ir toks autorius“. Tai, kad nuotraukos ant bokšto yra suklastotos, rodė ir jų metaduomenys – nuslėptos charakteristikos“, – pasakojo A. Abaninas. Kai kilo skandalas, žurnalistas pamėgino iš aktyvisčių sužinoti, ar šios fotografijos yra tikros, bet jos nuo atsakymo išsisuko. Vėliau šios akcijos organizatorė Leda Garina pripažino, kad nuotrauka ant bokšto buvo sukurta vaizdų redagavimo priemonėmis.

7. „Buvęs MI6 vadovas papasakojo apie Didžiosios Britanijos planus užgrobti Kaukazą“.

Tekstas su antrašte „Buvęs MI6 vadovas pripažįsta, kad strateginį Rusijos suskaldymo planą sužlugdė V. Putinas“ pasirodė apgaulingame laikraščio „The Guardian“ tinklalapyje.

Jame buvęs Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos vadovas, seras Johnas Scarlettas „pasakoja“ apie Vakarų specialiųjų tarnybų trijų etapų planą, kaip sustabdyti Rusiją Kaukaze.

Teigiama, neva pirmuoju jo etapu tapo „Rožių revoliucija“ Gruzijoje, po kurios į valdžią atėjo Michailas Saakašvilis. Tačiau gudrus planas buvo sužlugdytas.

„Deja, 2008 metų karas Gruzijoje tapo geležiniu Maskvos kumščiu prieš mūsų patį didžiausią strateginį planą Kaukaze“, – teigiama suklastotame interviu. Ant šio melagingo straipsnio kabliuko užkibo REN TV, Penktasis kanalas, „Cargrad“ ir kitos Rusijos žiniasklaidos priemonės.

6. „Sankt Peterburgo gyventoja mirė dėl to, kad greitoji pagalba pateko į A. Navalno šalininkų sukeltą spūstį“.

Spalio 7 dienos vakarą Tyrimų komiteto valdyba Sankt Peterburge pranešė iškėlusi baudžiamąją bylą dėl 55 metų vietos gyventojos mirties – moteris negalėjo sulaukti gydytojų iš Marinsko ligoninės. „Pravažiavimas Nevos prospektu buvo apsunkintas“, – skelbė institucijos svetainė, nenurodydama tikslių priežasčių.

Tą dieną Sankt Peterburge, kaip ir kituose Rusijos miestuose, vyko Aleksejaus Navalno šalininkų protesto akcija. Anot „Fontankos“, greitosios pagalbos brigada tyrėjams nurodžiusi, kad operatyviai privažiuoti prie pacientės namų jai sutrukdė būtent opozicijos šalininkų minia.

„Interfax“ taip pat skelbė, kad mitingo dalyviai ir policija užblokavo gatves, nors Sankt Peterburgo sveikatos apsaugos komiteto spaudos tarnyba šią versiją paneigė.

Netrukus „Fontanka“ patikslino, kad greitosios pagalbos automobilis įstrigo priešais Nevos prospektą, nes jį buvo užtvėrusi policija, o ne protestuotojai. Greitajai pagalbai pasiekti iškvietimo vietą pavyko po 16 minučių, nors kita brigada ten buvo atvykusi dar anksčiau.

5. „Amerikiečių restoranas V. Putino gimtadienio proga pasiūlė specialų mėsainį“.

Kremliaus propagandinės televizijos RT išplatintame vaizdo įraše Niujorko restorano „Lycy`s“ padavėja Tamara Ilizarova pasakojo, kad „Putinburgeris“ sveria 1952 gramus – toks skaičius atitiko V. Putino gimimo metus. Kiek vėliau jos kolegė Darja Pauto interviu apie V. Putino garbei skirtą mėsainį davė naujienų agentūrai TASS: esą specialus patiekalas buvo įtrauktas į restorano valgiaraštį, nes Rusijos prezidentas yra „išskirtinis politikas ir istorinė asmenybė“.

Tačiau „Lucy`s“ atstovas Seanas Ryanas nurodė, kad jokio mėsainio, skirto V. Putino garbei, šis restoranas nesiūlo. „Mūsų restoranas niekada ir jokiomis formomis neminėjo V. Putino gimtadienio ir savo lankytojams niekada nesiūlė „V. Putino mėsainio“, – teigė S. Ryanas.

„Paaiškėjo, kad Rusijos televizijos atstovai šioje Niujorko kavinėje užsisakė mėsainį su penkiais mėsos paplotėliais, šalimais padėjo spausdintuvu atspausdintą skrajutę su V. Putino atvaizdu ir nufilmavo apie tai siužetą, kurį parodė per visas kitas Rusijos televizijas“, – sakė jis.

Minėta restorano darbuotoja netrukus įrašė vaizdo kreipimąsi, iš kurio galima suprasti, kad ji buvo atleista iš darbo. Taigi ji dar kartą įrodė savo pagarbą V. Putinui.

4. „Proukrainietiški neopagonys prisiėmė atsakomybę už padegimą Rostove“.

2017 metų rugpjūčio 23 dieną gyvenamasis rajonas Rostovo centre dar ruseno po nežinomų asmenų sukelto gaisro, kai svetainėje „YouTube“ pasirodė pirmasis „Rusijos išlaisvinimo judėjimo“ vaizdo įrašas.

Jame buvo matyti šeši ginkluoti vyrai su neopagonių vėliava – tariami Rusijos nacionalistai, padedantys ukrainiečiams Ukrainos rytuose kovoti su „kruvinu Putino režimu“ ir dabar „nukreipę savo žvilgsnį į tėvynę“.

Vaizdo įrašų serijoje „Rusijos išlaisvinimo judėjimas“ padegimą Rostove vadino savo „pirmuoju sėkmingu teroristiniu aktu Rusijos Federacijos teritorijoje“. Tačiau BBC tarnyba Rusijoje išsiaiškino, kad šie vaizdo įrašai buvo suklastoti, o jų kūrėjai yra susiję su apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos valstybinio saugumo ministerija. Vaizdo įrašus taip pat aktyviai platino svetainės, už kurių gali slypėti Kremlių remiančių interneto trolių fabrikas Sankt Peterburge.

3. „Osama Bin Ladenas Baltuosiuose rūmuose buvo susitikęs su Hillary Clinton“.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova lapkričio 2 dieną televizijos kanalo „Rossija – 1“ eteryje pasakojo apie „fantastiškas fotografijas, rodančias, kaip Baltuosiuose rūmuose buvo priimamas teroristas Osama Bin Ladenas“.

„Tai klasikinis lobizmas tikrąja to žodžio prasme“, – priešais daugiamilijoninę žiūrovų auditoriją piktinosi M. Zacharova. Iliustruodama savo žodžius, ji pademonstravo fotografiją, kurioje buvusi JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton spaudžia ranką buvusiam svarbiausiam pasaulio teroristui.

Tačiau originalioje nuotraukoje H. Clinton 2004 metais spaudžia ranką Indijos dainininkui ir muzikantui Subhasishui Mukherjee. Be to, tai vyko ne Baltuosiuose rūmuose, o per priėmimą viename viešbutyje. Suklastotą H. Clinton ir O. Bin Ladeno koliažą per JAV prezidento rinkimų kampaniją platino dar Donaldo Trumpo šalininkai.

2. V. Putinas vaizdo įrašą su JAV pajėgų ataka parodė kaip Rusijos aviacijos smūgį Sirijoje.

2017 metų vasarą amerikiečių režisierius Oliveris Stone`as išleido dokumentinį filmą – interviu su Vladimiru Putinu. Viename iš epizodų V. Putinas savo telefone rodo O. Stone`ui vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas Rusijos aviacijos darbas Sirijoje.

Netrukus paaiškėjo, kad V. Putino demonstruoti kadrai yra identiški 2009 metų vaizdo įrašui, kuriame JAV pajėgos atakuoja teroristus Afganistane.

Rusiškai kalbančių pilotų balsai, girdimi Rusijos prezidento vaizdo įraše, buvo paimti iš trejų metų senumo įrašo – Ukrainos karinių sraigtasparnių pilotų pokalbių, kurie buvo įrašyti 2014 metų gegužę, atakuojant separatistų užimtą Donecko oro uostą.

Kai kilo skandalas, Kremlius pareiškė, kad šį vaizdo įrašą prezidentui persiuntė Gynybos ministerija. Pats O. Stone`as atkakliai neigė suklastoto vaizdo įrašo versiją. Per spaudos konferenciją Norvegijos Trondheimo mieste O. Stone`as sakė: „Jis paėmė telefoną ir mums tai parodė. Mes visa tai nufilmavome. Jis nurodė, kas tai buvo. Kodėl jam reikėtų meluoti?“.

1. „Neginčijamas patvirtinimas“: Gynybos ministerija vaizdo žaidimo ekrano nuotraukas piršo kaip palydovines fotografijas.

Lapkričio 14 dieną Rusijos gynybos ministerija socialiniuose tinkluose paskelbė medžiagą, kuri buvo vadinama „neginčijamu patvirtinimu, kad JAV suteikia priedangą Rusijoje ir kitose šalyse uždraustos grupuotės „Islamo valstybė“ koviniams būriams“.

Karinė žinyba tvirtino, kad šios fotografijos buvo darytos lapkričio 9 dieną Sirijos Abu Kemalio miesto apylinkėse. Tačiau „Bellingcat“ ekspertai greitai išaiškino, kad vietoj įkalčių buvo panaudotos ekrano nuotraukos iš vaizdo žaidimo „AC-130 Gunship Simulator“.

Pasirodė, kad suklastotos buvo ir kitos JAV demaskuojančios Rusijos gynybos ministerijos nuotraukos: jos buvo paimtos iš Irako ginkluotųjų pajėgų mūšių vaizdo įrašų, kurie 2016 metų rugsėjį buvo nufilmuoti prie Faludžos miesto.

Kai ministerijos melas tapo akivaizdus, Rusijos kariškiai įrašą pašalino iš socialinio tinklo „Twitter“ ir pakoregavo žinutę „Facebook“. Karinė žinyba tikino, kad ekrano nuotraukos buvo įkeltos per klaidą. Buvo surastas ir tariamas jos kaltininkas – vienas ministerijos darbuotojas civilis.