NATO invazija į Kaliningradą: išgalvotas scenarijus Rusijoje sukėlė tikrą isteriją

„Įvardytas NATO prevencinio smūgio Kaliningrado sričiai scenarijus“, – tokios antraštės dar sausio pabaigoje ėmė suktis Kremliaus kontroliuojamuose žiniasklaidos kanaluose – „RIA Novosti“, „Izvestija“.

Tai jau skambėjo rimtai, bet nepakankamai sensacingai, tad kiti Kremliaus ruporai nusprendė neatsilikti. „Gazeta.ru“ vieną po kito išleido net du straipsnius: „JAV ekspertai atskleidė NATO smūgio Kaliningradui planą“ ir „Keturi taikiniai: ką NATO planuoja sunaikinti Kaliningrade“, pabrėžiant, kad būtent amerikiečių ekspertai esą sukūrė prevencinio NATO smūgio Kaliningradui scenarijų.

O sensacijomis mintantis ir ryšių su Kremliaus saugumo struktūromis turintis Life.ru nesismulkino ir dar aukščiau iškėlė kartelę, paskelbęs, kad „Amerikiečių kariškiai aprašė Kaliningrado užėmimo planą“, esą tai darys NATO pajėgos, kuriose pagrindinis vaidmuo numatytas Lenkijai.

Iš tikrųjų nieko panašaus apie tariamus Kaliningrado užpuolimo ar juo labiau užėmimo scenarijus jokie amerikiečių bei NATO ekspertai ar kariškiai viešai nesvarstė.

Rėmėsi fantazija ir realiais tyrimais

Viskas prasidėjo nuo vieno nekuklaus įrašo privačiame anglakalbiame tinklaraštyje, kur savo keistus svarstymus paliko „Wojciechas L“. Būtent pastaruoju prisistatančio straipsnis „Kaliningrado gambitas: NATO prevencinio smūgio scenarijus“ formaliai atkreipė Rusijos žiniasklaidos dėmesį ir pakurstė fantaziją. Straipsnis paviešintas britų istoriko ir ginklų mėgėjo Matthew Mosso redaguojamame tinklaraštyje „Overt Defense“ – tai nėra joks oficialus NATO ar JAV kariškių ir netgi ne analitinio centro tinklapis. Tokiu jis ir neapsimeta.

Įkurtas prieš kelerius metus jis yra skirtas plačiai gynybos ir karine tematikomis besidominčiai auditorijai, čia publikuojami maždaug trys įrašai per dieną, penkias dienas per savaitę, dauguma jų trumpi – 300-400 žodžių straipsneliai, kurie paremti oficialiais pranešimai.

„Rašantieji yra daugiausiai gynybos žurnalistai ar tie, kurie dirba žinomesniems leidiniams“, – pabrėžia M. Mossas, kuris taip pat pažymi, kad jo tinklaraštyje galima aptikti ir ilgesnių autorinių straipsnių. Būtent toks yra „Wojciecho L“ įrašas apie tariamą Kaliningrado neutralizavimo scenarijų. Čia netrūksta keistenybių ir tikrų tyrėjų surinktos informacijos.

Pavyzdžiui, Kaliningradas „Wojciecho L“ įraše pristatomas ir šiais laikais retai sutinkamu alternatyviu pavadinimu – Korolevecu. Tai yra vienas pradinių variantų, kaip Rytų Prūsiją užėmę sovietai dar 1946-siais svarstė pervadinti Kionigsbergą, kol galiausiai apsisprendė pagerbti tais metais mirusį vieną savo lyderių Michailą Kalininą.

Toliau „Wojciecho L“ įraše dėstoma taip pat įdomiai parinkta informacija apie Kaliningrado sritį, pabrėžiant, kad šis eksklavas yra ne tik „liberali Rusijos dalis“, kurios daugelis iš 500 tūkst. gyventojų esą dirba arba apsiperka Lenkijoje“, bet ir militarizuota sritis, kurioje dislokuota 50 tūkst. Rusijos karių, balistinės raketos „Iskander“, galinčios „suduoti branduolinius smūgius NATO pajėgoms Rytų Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje“.

Ši informacija „Wojciecho L“ įraše paremta Konrado Muzykos pernykšte Rusijos Vakarų karinės apygardos apžvalga, kuri paskelbta JAV įsikūrusio „Laivyno analizės centro“ ( Center for Naval Analyses – CNA) tinklapyje. Šioje detalioje apžvalgoje iš įvairių šaltinių surinkta informacija ir apie Kaliningrade dislokuotas Rusijos pajėgas bei jų vystymo perspektyvas.

