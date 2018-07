Kremlius norėjo pasigirti, bet vėl apsijuokė prieš visą pasaulį: išrado laiko mašiną?

Apie Ochostko jūroje vykusias Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno pratybas pastarosiomis dienomis išsijuosę skelbė visi pagrindiniai Rusijos naujienų kanalai – „Vesti“, „Rosyja24“, NTV, „RIA Novosti“ ir kiti.

Neatsiliko ir oficialus Rusijos gynybos ministerijos tinklapis, jo kontroliuojamas kanalas „TV Zvezda“ ir valstybinė naujienų agentūra TASS. Prie jų prisijungė ir Kremliaus išlaikomi internetiniai portalai, tinklaraštininkai. Nė nesusimąstydami jie visi skleidė melagingą informaciją.

Raketa ir bombos iš praeities

Žinia turėjo tapti įspėjimu Vakarams: Ramiojo vandenyno laivyno kreiseris „Tomsk“ sunaikino tariamą priešininką, o „objektyvios kontrolės duomenimis, priešlaivinė raketa sunaikino priešininko laivą imituojantį taikinį, esantį už 150 km“. Toks Rusijos laivyno atstovo Nikolajaus Voskresenskio pareiškimas kai kuriuose rusiškuose portaluose netrukus sulaukė komiškų interpretacijų.

Originaliame „Vesti.ru“ pranešime minimas 150 atstumas nuo „Tomsk“. Toks atstumas nėra ir negali būti net minimalus sparnuotosios raketos „Granit“, kurių „Tomsk“ turi 24 šūvio nuotolis – sprogusi tokiu atstumu nuo povandeninio laivo raketa jį patį būtų apgadinusi. Tai negali būti ir paleidimo gylis – „Granit“ paleidimo gylis – apie 30 metrų.

Tiesa, tai tebuvo smulki klaida, kurią gali padaryti bet kuris žurnalistas, juo labiau, kad „Vesti“ vėliau ištaisė. Tačiau vaizdo įrašas, kurį patalpino Rusijos gynybos ministerija ir kanalas „TV Zvezda“ liko.

Įraše matyti, kaip tamsiu paros laiku iš uosto pajuda K-150 „Tomsk“ – 1997 metais į laivyną priimtas Oscar II klasės povandeninis laivas – tos pačios klasės, kaip ir 2000 metais nuskendęs „Kursk“. Vėliau rodomi trumpi kadrai, kuriuose matomas išniręs povandeninis laivas, o dar vėliau – sparnuotosios raketos paleidimas.

Raketa išnyra iš vandens, įsijungia neįvardijamos, bet, kaip spėjama priešlaivinės raketos „Granit“ startinis variklis ir iškelia ją iki tiesiasrovio variklio veikimui reikalingo aukščio ir skrieja link taikinio. Įraše rodomas taikinys – senas laivas, į kurį esą sminga raketa. Smūgis, įspūdingas sprogimas ir dar kartą įrodyta analogų pasaulyje neturinčios Rusijos ginkluotės galia.

Jei ne viena smulkmena: „TV Zvezda“ įraše parodytas „raketos“ detonavimas jau atrodo kažkur matytas. Iš tikrųjų tai yra 2016-ųjų metų to paties „TV Zvezda“ kanalo įrašo ištrauka.

Tąsyk Rusijos propagandistai gyrėsi, kad pratybose naudotos priešlaivinių kompleksų „Val“, „Bastion“ ir iš laivų leidžiamos raketos „Moskit“. 2 metų senumo įraše matyti, kaip mažiausiai viena raketa detonuoja šalia laivo.

Tačiau „sparnuotosios raketos pataikymu“ vadinami ir iš lėktuvo numestų bombos FAB-250 pataikymai. Iš trijų bombų tik viena sminga tiesiai į laivą, kitos detonuoja šalia. Būtent vienos iš pastarųjų sprogimas šalia laivo parodytas ir 2018-ųjų liepos 23 d. įraše.

Komentaruose po įrašu oficialioje Rusijos gynybos ministerijos „YouTube“ paskyra šaipomasi, kad Kremlius tokiais įrašais daro sau gėdą ir net nesugeba įtikinamai klastoti raketų pataikymų. Kiti komentatoriai kandžiai pridūrė, kad greičiausiai Rusija sukūrė dar vieną stebuklingą raketą, kuri nusikėlė į 2016 metus ir sunaikino taikinį likus 2 metams iki šūvio.

Tokiais komentarais pašiepiamas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris kovą spaudos konferencijoje valandą kalbėjo apie naujus, „analogų pasaulyje neturinčius ginklus“ – naujas sparnuotąsias ir balistines raketas, atomines povandenines torpedas ir neribotą laiką virš žemės galinčius skraidyti hipergarsinius ginklus.

Viename kompiuterinės animacijos įrašo metu parodyta, kaip branduolinės galvutės sminga į JAV Floridos valstiją. Paklaustas JAV žurnalistų, kodėl jis pristatė tokį įrašą, kuriame parodytas Floridos valstijos, kurioje be D. Trumpo pamėgtos rezidencijos įsikūrę ir nemažai Kremliui lojalių oligarchų ir jų atžalos sunaikinimas, V. Putinas gynėsi, kad tai netiesa.

„Ne, ne, ne, ten nebuvo parašyta „Florida“, turite žiūrėti atidžiau ir nebauginkite savo gyventojų grėsmėmis, norite, aš jums galiu padovanoti įrašą“, – į akis melavo V. Putinas.

Įrašus klastoja nuolat

Tai vienintelis kartas, kai Rusijos manipuliacijos patenka į viešumą ir sulaukia pašaipų. Pernai V. putinas apsijuokė prieš pasaulį, kai buvo parodytas režisieriaus Oliverio Stone'o filmas apie Rusijos lyderį. Viename epizode užfiksuotas V. Putinas, kuris režisieriui O. Stone’ui rodo vaizdo įrašą, kuriame „Rusijos aviacija bombarduoja Siriją“. „Čia dirba mūsų aviacija“, – gyrėsi V. Putinas.

Iš tiesų filmuotoje medžiagoje parodytas ne rusų, o JAV sraigtasparnis „AH-64 Apache“. Ne Sirijoje, puolantis „Islamo valstybės“ kovotojus, o naikinantis rusų remiamus talibų kovotojus. Ir ne 2016-ais, kaip teigė V. Putinas, o 2009 metais Afganistane.

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw— CIT (en) (@CITeam_en) June 20, 2017