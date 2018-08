Kremliaus ruporai vėl sėja paniką: JAV Baltijos šalyse naudoja biologinius ginklus

DELFI ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) jau skelbė, kad nuo šių metų pradžios Lietuvoje nustatyti 38 AKM židiniai 16-oje Lietuvos rajonų – Alytaus, Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių, Šakių, Trakų ir Varėnos rajonų ir Birštono savivaldybės ūkiuose. Dėl šios priežasties sunaikinta daugiau kaip 2,3 tūkstančio kiaulių.

Afrikinis kiaulių maras – ypač pavojinga užkrečiama virusinė naminių bei laukinių kiaulių ir šernų liga. Šis virusas perduodamas tiesioginio kontakto būdu su ekskretais, sekretais, krauju, sperma, taip pat jį perneša Ornithodoros rūšies erkės. Afrikiniu kiaulių maru gyvūnai užsikrečia ir netiesioginio kontakto būdu: per apkrėstą inventorių, rūbus, transportą, pašarus, pašarinius priedus, žaliavas ir pan. Tiesa, Žmonių sveikatai ir gyvybei grėsmės nėra.

Tačiau Kremliaus propagandos ruporai, regis, nusprendė pasinaudoti šiuo protrūkiu ir pakurstyti sąmokslo teorijas – esą dėl visko kalti amerikiečiai.

Sukurpė sąmokslo teoriją

„Ar visa tai atsitiktinai? AKM sergamumo statistika Baltijos šalyse yra paradoksali tuo, kad netipiškas afrikinio kiaulių maro viruso atsparumas Šiaurės platumų sąlygoms galėjo būti sukurtas tik laboratorijos sąlygomis. Ir kas galėjo „padaryti tokią kiaulystę“ Latvijai, Lietuvai ir Estijai?“, – sąmokslo teoriją Kremliaus finansuojamame propagandiniame kanale „Sputnik“ paskelbė Aleksandras Chorolenko.

Esą Pentagonas svarsto Trečiojo pasaulinio-biologinio karo strategiją ir taktiką, kur ypatingas vaidmuo skirtas NATO rytiniam sparnui — Baltijos šalims, būtent jos ir gali būti paaukotos.

Anot šio autoriaus, AKM protrūkūiai skirtingose šalyse sutapo su Pentagono biologinių laboratorijų tinklo atsiradimu posovietinėje erdvėje. O toliau esą bus tik baisiau, mat būtent amerikiečiai neva toliau kuria ir naudoja biologinius ginklus. Ir visa tai – dėl pinigų.

„Galima brangiai parduoti vakcinas sąjungininkams, palikus sau kontrolinį „biologinių akcijų“ paketą. Nieko asmeniško, tik verslo plėtra“, – tikino „Sputnik“ rašęs autorius. Ir nors jokių įrodymų ar šaltinių jis nepateikė, pats straipsnis greitai išplito ir sulaukė kopijų pagrindinėse Rusijos internetinės žiniasklaidos priemonėse.

Be liūdnai pagarsėjusių Kremliaus ruporų, tokių, kaip Regnum.ru, „Sputnik“, Baltnews“, melagingas naujienas apie neva amerikiečių sukeltą AKM protrūkį skleidė „RIA Novosti“, Gazeta.ru, Ren TV ir kiti. Be to, rugpjūčio 10 ši informacija ėmė plisti ir Lietuvos informacinėje erdvėje – Kremliaus propagandą platinančiuose tinklapiuose ir socialinėse paskyrose.

Be to, prie panikos kurstymo Baltijos šalyse prisidėjo ir politikai. Pavyzdžiui, rugpjūčio 21 d. youtube.com pasirodė video įrašas, kuriame buvęs Rygos miesto deputatas Ruslanas Pankratovas išreiškė savo poziciją dėl biologinio ginklo sąryšio su Afrikinio kiaulių maro proveržiu Latvijoje.

Kalti ir patys ūkininkai

Tuo metu ekspertai pabrėžia, kad beveik visų maro atvejų priežastis – ne milžiniško sąmokslo gaubiamos mįslingos JAV biologinio ginklo laboratorijos, o kur kas paprastesnė: biosaugos nesilaikymas. Dažniausiai žmonės termiškai neapdoroja pašarų ir kiaules virusas pasiekia su žole

Pavyzdžiui, net jei plintant afrikiniam kiaulių marui rajone skelbiama ekstremalioji situacija, kai kurie kiaulių augintojai tiesiog numoja ranka į pavojų.

VMVT pateikė vieno atvejo pavyzdį, kai Graužų kaime ūkininkas birželio pradžioje paslapčia užkasė kritusius paršelius, o augintas kiaules pardavė supirkėjams. O apie nugaišusius užkrėstus gyvulius vyras neinformavo VMVT.

Sukeičia priežastis su pasekmėmis

Be to, tokiais kaltinimais apie tariamą JAV biologinio ginklo panaudojimą Kremlius pridengė savo ginklų bandymų nesėkmes. Šią savaitę skelbta apie nesėkmingą Rusijos branduolinės raketos bandymą, kuris gali sukelti ekologinę katastrofą.

Be to, kiek anksčiau – šių metų kovą Rusija įsivėlė į tarptautinį skandalą, Jungtinėje Karalystėje apnuodijus dvigubą šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą.

Atakos metu naudoto cheminio ginklo „Novičiok“ panaudojimu apkaltinta Rusija sulaukė galingo atsako – keliolika pasaulio valstybių išvarė Rusijos diplomatus, apkaltinus juos šnipinėjimo veikla. Beveik neabejojama, kad būtent masinio naikinimo ginklą panaudojo su Rusija siejami asmenys, keršydami Maskvą išdavusį S. Skripalį.

Julija Skripal, Sergejus Skripalis Vida Press

Kremlius karštligiškai neigė savo kaltę ir tradiciškai bandė nukreipti dėmesį nuo tyrimo bei ėmė kurstyti sąmokslo teorijas, esą patys britai arba amerikiečiai apnuodijo S. Skripalį ir jo dukrą.

Tokią taktiką Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius vadina „priežasties ir pasekmės sukeitimo technika“.

„Rusijoje vis dažniau pastebiu priežasties ir pasekmės sukeitimo techniką. Pavyzdžiui, Rusijos kariniai pajėgumai atsiranda, kaip NATO pajėgų atsiradimo pasekmė. Tarsi Rusija atsako į Aljanso veiksmus. Tokiu būdu savo auditorijai parodai, jog „apgultos tvirtovės“, tarsi Rusijos veiksmai yra gynybiniai, atsakomieji, stiprinantys saugumą“, – sakė N. Maliukevičius.