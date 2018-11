Kremliaus pyktį dėl NATO pratybų keičia pašaipos: kariai ištrypė žemę ir paliko išmatų krūvas

„Nuo NATO pratybų „Trident Juncture 2018“ (liet. „Trišakė jungtis“) pradžios užsienio kareiviai jau spėjo pakenkti norvegams. Tai sukėlė ūkininkų ir vietos gyventojų skundų bangą. NATO kareiviai po savęs palieka ištryptą ariamą žemę, sumaitotus šaligatvius ir kelius, o taip pat krūvas išmatų“, – piktinasi rusų žurnalistas.

Apkaltino apdergus vaikų darželius

Remdamasis Norvegijos žiniasklaidos skelbiama informacija, Kremliaus ruporas vardija, kad „prasidėjus NATO pratyboms, užsienio karinėms pajėgoms jau pateikti 442 skundai. Norvegijos civiliai gyventojai atkreipė dėmesį, kad užsienio kariai esą tuštinosi prie vaikų darželių, mokyklų ir sporto aikštelių.

Nors Norvegijos žiniasklaida iš tiesų pasidalijo žinute apie skundus dėl karių elgesio, vietiniai gyventojai anaiptol nesutiko kareivių priešiškai, o kilę konfliktai esą išspręsti draugiškai.

Norvegijos portalas nrk.no lapkričio 7 dieną paskelbė apie vietinių nepasitenkinimą pratybose dalyvaujančių karių elgesiu. Daugiausia emocijų sukėlė 4 skundai dėl pastebėtų viešumoje besituštinančių kareivių iš JAV ir Švedijos. Jų „palikimą“ hiperboles mėgstanti Rusijos žiniasklaida įvardijo kaip išmatų krūvas.

Už traumų ir gamtos apsaugą NATO pratybų metu atsakinga Marianne Bo piktinosi nehigienišku karių elgesiu, tačiau patikino žiniasklaidą, turintys „sistemą, kaip tvarkytis su tokiais dalykais“.

„Kareiviai pasiima savo įrangą, kad galėtų apsitvarkyti, tačiau kai kitą kartą rengsime didesnes pratybas, turime žiūrėti į tai griežčiau“, – aiškino specialistė.

Rusiškame straipsnio atpasakojime apie planus ateityje griežtinti tvarką neužsimenama. Praleistas ir svarbus M. Bo komentaras apie tai, kad, vertinant „Trident Juncture“ pratybų dydį ir žeme judančios karinės technikos svorį, gyventojų skundų buvo tikėtasi ir kol kas „pasitaikė tik keletas irzlių ūkininkų, dauguma buvo supratingi.“

„Mes viską sutvarkysime ir atlyginsime visą žalą, patirtą vykstant pratyboms“, – užtikrino M. Bo.

Nepaisant patirtų nuostolių ir skundų, vietiniai gyventojai palankiai vertina NATO karių pratybas. Skundą dėl išvažinėtų laukų pateikęs Brynjar Heli iš Orkdalo greitai gavo Ginkluotųjų pajėgų atsakymą su patikinimu lauką sutvarkyti ir atlyginti visą žalą.

„Jei tik jie po savęs susitvarkys, kaip pažadėjo padaryti, nekyla jokių problemų. Aš suprantu, kad kariai turi treniruotis ir, laimei, nuostoliai nėra dideli“, – žiniasklaidai pasakojo norvegas.

Proga sutirštinti spalvas

Tai jau ne pirmas kartas, kai Rusijos propagandiniai ruporai stengiasi išpūsti NATO pratybų metu nutikusius incidentus ar sutirštinti nesklandumus. Šiemet Kremliaus ruporai trimitavo apie amerikiečių nesėkmes Lietuvoje vykusių pratybų „Saber strike“ metu, kai Lietuvos keliuose į kelis incidentus pateko keliolika Aljanso kariškių.

Viena JAV šarvuočių avarija netoli Prienų netgi tapo melagingos naujienos taikiniu. Lietuva - ne išimtis. Pernai Rusijos žiniasklaida džiūgavo dėl pranešimo iš Estijos, kai NATO pratybų metu vienas 56 metų ūkininkas pavartojo šaunamąjį ginklą, grasindamas užsienio šalių kariškiams, važinėjusiems šarvuotąja technika per jo laukus.

„Man tiesiog trūko kantrybė“, – Estijos žiniasklaidai pasakojo ūkininkas, pripažinęs, kad išties vijosi užsienio karius ir šaudė į orą reikalaudamas nešdintis.

Į orą kelis kartus iš medžioklinio šautuvo iššovęs estas vėliau buvo sulaikytas. Tiesa, džiugiai apie tariamą vietos gyventojų nepasitenkinimą ir pasipriešinimą NATO kariškiams raportavę Kremliaus propagandiniai kanalai „Sputnik ir RT nutylėjo, kad vėliau incidentą sukėlęs ūkininkas Ivo Lynikomas gailėjosi savo veiksmų ir tikino nieko neturintis prieš estų ar sąjungininkų karius. Estijos kariuomenė pažadėjo atlyginti nuostolius - pasodinti naujus medelius ir sutvarkyti kiemą.

Atsakė raketų pratybomis



Nuo spalio 25 iki lapkričio 7 dienos vykę Aljanso manevrai „Trident Juncture“ – didžiausios karinės pratybos nuo Šaltojo karo pabaigos laikų. Apie 50 tūkst. karių iš visų NATO šalių įtraukusios pratybos imitavo kovos veiksmus prieš įsivaizduojamą priešą, bet skaudžiausiai į jas reagavo Kremlius, pasmerkęs „žvanginimą ginklais“.

Tiesa, pasmerktas buvo tik NATO karinės galios didinimas, numojant į faktą, kad Rusijos pajėgos, dislokuotos Arkties regione, jau buvo reikšmingai sustiprintos – čia buvo statomos ir atnaujinamos karinių oro pajėgų bazės, įrengiami nauji radiolokacijos bei oro erdvės gynybos kompleksai.

Be to, Aljanso narių nerimą sukėlė ir palydovinės nuotraukos, parodžiusios bent keturių karinės technikos objektų atnaujinimą Kaliningrado srityje. Apie įtariamos branduolinių ginklų saugyklos atnaujinimą jau skelbta anksčiau, tačiau per vasarą netoli Primorsko išdygo dar 40 ginklų saugyklų, atnaujinta Čkalovsko aviacijos bazė, tebesitęsia darbai Černiachovske, kur vasarį buvo dislokuotos branduolinį užtaisą galinčios nešti mažo nuotolio balistinės raketos „Iskander“.

© Sputnik / Scanpix

Dar prieš prasidedant NATO pratyboms, Norvegijos generolas leitenantas Rune Jakobsenas pranešė, kad „pagrindinė pratybų teritorija yra už tūkstančio kilometrų nuo Rusijos sienos“ ir „rusams neturėtų būti jokių priežasčių išsigąsti arba laikyti tai kažkuo kita, o ne gynybos pratybomis“. Be to, atkreiptas dėmesys į tai, kad pratybų priešas yra numanomas, o pratybų veiksmai niekaip nesusiję su Rusija.

Tokie pareiškimai Maskvos neįtikino ir išvadinusi „Trident Juncture“ pratybas antirusiškomis, ji pateikė nedraugišką atsaką – surengė savo lavų ir aviacijos naudojamų raketų pratybas lyg tyčia NATO pratybų teritorijoje tarptautiniuose vandenyse.

NATO apie vyksiančius mokymus buvo pranešta likus vos kelioms savaitėms iki jų pradžios, kai, apie „Trident Juncture“ Rusija informuota prieš kelis mėnesius. Skirtingai nei Rusijos, NATO atstovai taip pat nebuvo pakviesti stebėti visos karių treniruočių eigos. Draugiškų kvietimų Kremlius purtosi.

Ir tai – ne vienintelis atsakas. „Trident Juncture“ pratybas išvadinęs „antirusišku veiksmu“, Kremlius paskelbė apie dar vienas planuojamas pratybas. Raketų leidimo treniruotės vyko lapkričio 6 – 9 dienomis Norvegijos jūros akvatorijoje, esančioje apie 6,5 km nuo jūrinės šalies sienos.