Kodėl Kremlius kursto karo ugnį ir kuo tai gali baigtis: tokios įtampos pasienyje nebuvo nuo 2014-ųjų

„Daugelis karinių ekspertų ir analitikų sutaria, kad gali būti pradėtas karinis puolimas artimiausiu metu. Turime būti pasiruošę, kad Rusija nenustos naudoti savo karines pajėgas politiniais ir ekonominiais tikslais“, – pareiškė Ukrainos Užsienio reikalų viceministras Vaslijus Bondaras, pažymėjęs, kad telkiamos Rusijos pajėgos pasienyje gali būti panaudotos kaip ir 2014-siais – atplėšti Ukrainos teritorijos dalį.

Atrodytų, kad šis pareiškimas – lyg pastarųjų dienų situacijos vertinimas, tačiau iš tikrųjų ši citata – iš 2020-ųjų vasaros. Ir tada, jau ne primą kartą Ukraina mušė pavojaus varpais, tikino, kad dėl vandens trūkumo okupuotame Kryme ar smunkančių Vladimiro Putino reitingų Rusija ryšis karui.

Analitikai ir ekspertai kaip mat nupūtė dulkes nuo 2015-ųjų STARTFOR scenarijaus, pagal kurį Rusijos pajėgos esą turėjo veržtis Vakarų kryptimi iš okupouotų teritorijų Donecke link Mariupolio, Chersono ir iki pačios Odesos, siekiant atkirsti Ukrainos priėjimą prie Juodosios jūros, o galiausiai invazija turėjo baigtis visos Rytų Ukrainos iki Dniepro užkariavimu – kaip XVI- XVII amžiais, kai Maskvos ir LDK konfliktų frontu buvo tapęs Dniepras.



Bet nei 2015-siais, nei pernai nieko panašaus neįvyko: Rusijos kariuomenė nepajudėjo į Vakarus, o Donbaso fronte nebuvo nieko naujo – toliau tesėsi formaliai nutrauktas pozicinis karas, žuvo ukrainiečių kariai, kaip tebežūsta iki šiol. Tad kas pasikeitė dabar?

Į pasienį plūsta daliniai iš visos Rusijos

Praėjusią savaitę pastebėtas Rusijos pajėgų telkimas iš pradžių okupuotame Kryme, o vėliau ir palei visą sieną su Ukraina tapo savotišku žaidimu „pranešk, kur juda rusų karinė technika“. Tai nėra ypač sudėtinga šiomis dienomis, kai geležinkeliais riedančios platformos, regis, tik ir gabena šarvuočius, tankus, artilerijos sistemas.

Prie sienos su Ukraina bei okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, kurias formaliai kontroliuoja „liaudies respublikų“ valdžia, pastaruosius metus ir taip buvo sutelkta dešimtys tūkstančių Rusijos karių bei tūkstančiai vienetų įvairios karinės technikos.

Tačiau pastarosiomis dienomis fiksuojami vis nauji daliniai, kurie link pasienio atvyksta iš tolimiausių Rusijos kampelių – ir iš Centrinės, ir iš Vakarų, ir iš Pietų karinių apygardų: pavyzdžiui, 74-oji motošaulių brigada su tankais iš Kemerovo, Sibire, 76-osios desantininkų divizijos šarvuočiai iš Pskovo arba 19-osios motošaulių brigados sunkioji technika iš Vladikaukazo.

1/

Long-time Ukraine watchers may remember the Russian 76th Guards Air Assault Division, whose soldiers were killed in Eastern Ukraine in summer 2014.https://t.co/H9KNfI6CnP

Well, they are back — and this time, they are riding a train to Crimea.https://t.co/ocJzHrhhtA pic.twitter.com/4cGpce84fn

— CIT (en) (@CITeam_en) April 5, 2021





Gabenami ne tik tankai ar šarvuočiai – iš Voronežo pajudėjo salvinės ugnies sistemos „Uragan“, priešlėktuvinės gynybos sistemos „Tunguska“, „Pancyr“, 152 mm savaeigės haubicos „2S19 Msta“, 240 mm savaeigiai minosvaidžiai „Tiulpan“.



This is notable. These are 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortars, which usually come with 2S7 Pion/Malka heavy artillery. The 291st Artillery Brigade in Ingushetia is the only Southern Mil District unit with them and it appears they're moving towards the border.https://t.co/JzToIETLvN pic.twitter.com/adjlKMNXqO — Rob Lee (@RALee85) April 6, 2021



Pastaruosius rusų kariai pratybose aktyviai naudoja pralaužti įtvirtintas pozcijas – apkasų ir bunkerių linijos, kurios XXI a. gali pasirodyti atgyvena išvagojusios visą fronto liniją vienintelėje Europos vietoje – Donbase.



Video of Russian military echelon with Pantsyr-S1 SAM with hidden tactical sign https://t.co/VFQUN7rH2C pic.twitter.com/blk1Vv2cvu via @GirkinGirkin — Liveuamap (@Liveuamap) April 4, 2021



Viduržemio jūroje iš Baltijos jūros atplaukę ir šiuo metu netoli Graikijos krantų sukiojasi trys didieji Rusijos desantiniai laivai: „Kaliningrad“, „Minsk“, „Koroliov“. Vienas toks gali gabenti kuopą tankų bei kelis šimtus jūrų pėstininkų. Juos lydi sparnuotomis raketomis „Kalibr“ ginkluota korvetė „Boikij“.



Сегодня в 18.00 местного времени группа кораблей Балтийского флота в составе БДК Калининград (102), Минск (127), Королёв (130) и корвет Бойкий (532) прошла пролив Гибралтар курсом на восток. pic.twitter.com/45SpgnYqPc — Записки охотника (@galandecZP) March 25, 2021



Kaip ruošiasi blogiausiam scenarijui

Ir jei praėjusią savaitę buvo galima kalbėti apie kelių tūkstančių rusų karių dislokavimą Kryme, tai dabar skaičiuojama, kad prie sienos su Ukraina Rusija jau spėjo sutelkti iki 100 tūkst. karių.

Net JAV laivyno analizės centro ekspertas Michaelas Kofmanas, kuris iš pradžių skeptiškai vertino pranešimus, kad Rusija ketina vykdyti naują ir tiesioginę karinę agresiją prieš Ukrainą dabar jau atsargiau vertina Kremliaus ketinimus. Esą vis augantį karinės technikos bei karių telkimą sunku būtų paaiškinti vien karinėmis pratybomis arba bauginimo taktika.

„Kai dislokuoji karinę galią ir tavo ketinimai nėra žinomi, galima prognozuoti ir blogiausius scenarijus“, – pažymėjo ekspertas.

Jo manymu, tai nereiškia, kad toks blogiausias invazijos scenarijus ir išsipildys artimiausiu metu – esą konflikto paaštrėjimo, artilerijos dvikovų bei netgi puolamųjų scenarijų išsipildymo galima būtų tiėtis vėliau balandį. Tačiau Rusijos veiksmai esą kelia pakankamai nerimo.

Juo labiau, kad tuo pat metu Rusijos pajėgose gynybos ministras Sergejus Šoigu paskelbė kovinės parengties pratybas: iš viso balandžio mėnesį daugiau nei 100 poligonų bei 520 karinių bazių bus surengta per 4 tūkst. karinių pratybų.

Būtent atsaku į Ukrainos veiksmus – ukrainiečiai taip pat pradėjo telkti pajėgas pasienyje, bei savomis karinėmis pratybomis Rusija kol kas aiškina tokį milžinišką pajėgų perdislokavimą ir stebi kol kas vangią Vakarų reakciją – bent jau Europoje tvyro tradicinė „gilaus susirūpinimo“ atmosfera.

Pavyzdžiui, bendrame Prancūzijos ir Vokietijos diplomatijos vadovų pareiškime „abi pusės“ raginamos susilaikyti nuo eskalacijos, nors niekam ne paslaptis, kad būtent Rusija 2014-siais okupavo ir aneksavo Krymą, sukėlė karą Donbase, kur atvirai parėmė separatistus ginkluote, technika bei „žaliaisiais žmogeliukais“.

Tiesa, atviriausiai Ukrainą kol kas parėmė JAV, kurios ne tik įspėjo Rusiją bet ir, kaip teigia patys rusų apžvalgininkai, kariniais transporto lėktuvais siunčia karinę paramą ukrainiečiams. Be to, britų ir amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai akylai seka visą situaciją aplink Ukrainą – oro erdvėje virš Juodosios jūros bei Ukrainos nuolat sukiojasi elektroninės žvalgybos lėktuvai „RC-135W Rivet Joint“, „P-8A Poseidon“ ir „RQ-4A Global Hawk“.

🇬🇧Boeing RC-135W Rivet Joint

🇺🇸Boeing P-8A Poseidon

🇺🇸Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk pic.twitter.com/QwxCIAfvb0 — 360°Radar (@wipljw) April 6, 2021



Į mūšį jau mestas dezinformacijos desantas

Vis dėlto Kremlius ne tik stebi Vakarų reakcijas, bet ir imasi dezinformacinės bei propagandos kampanijos, kokia nematyta nuo pat 2014-ųjų isterijos laikų. Kaip ir anuomet, vieni pirmųjų į informacinės kampanijos mūšius mesti Kremliaus troliai – ypač aktyvūs komentatoriai socialiniuose tinkluose, kurie, prisidengę išgalvotais vardais, slapyvardžiais rusų ir anglų kalbomis skleidžia dezinformaciją apie Ukrainą bei atvirkščiai – kursto karo nuotaikas.

Not surprisingly much of the focus is on the conflict in Crimea & Russia's occupation of this part of Ukraine. There's been an alarming troop buildup here & increased Russian propaganda efforts. One such effort, the allegation a 5 yr old was killed by an Ukrainian drone pic.twitter.com/hB78eNYCep — Eric Ellason (@SlickRockWeb) April 5, 2021



Toks trolių suaktyvėjimas nuo balandžio pradžios ypač pastebimas „Twitter“, kur dominuoja „karo Ukrainoje/ Donbase“ naratyvai, kaltinant Kijevą. Pavyzdžiui 2014-siais populiari melagiena apie ukrainiečių tariamai „nukryžiuotą berniuką“ vėl atgijo pastarosiomis dienomis nauju pavidalu – esą ukrainiečių minosvaidininkai nužudė 5-metį berniuką.



Sample of the rhetoric & blatant disinfo coming from Russia’s top propagandists & state media in past week:

“A second fratricidal war?”

“The Russian people of Donbas should live in Russia”

“A child was killed by a Ukrainian drone in Donetsk”

“Is Ukraine about to start a war?” pic.twitter.com/xaPmXJ9BNq — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 6, 2021



Bet trolių istorijos – juokai, palyginus su „sunkiaja Kremliaus artilerija“ – liūdnai pagarsėjusiais propagandistais, pavyzdžiui, ypač aktyviai „krizės Ukrainoje“ klausimais pastarosiomis dienomis ėmė reikštis valdžios kontroliuojamos dezinformacijos agentūros „Rossiya Segodnya“ ir kanalų „Sputnik“ vadas Dmitrijus Kiseliovas, populiariu laidų vedėjas Vladimiras Solovjovas ir propagandinio kanalo RT (buvusio „Russia Today“) vadovė Margarita Simonian.

D. Kiseliovas prieš kelias dienas savo laidą pradėjo nedaugiažodžiaudamas – apie „Antrąjį brolžudišką karą“ tarp Ukrainos ir Rusijos – esą tai Kijeve visi apie tai tik ir tekalba.

V. Solovjovo laidoje pokalbis su vienu pašnekovų pakrypo dar kraupesne linkme: esą Ukrainos ir Rusijos ginkluotas susidūrimas gali įvelti NATO, o tada reikėtų pademonstruoti Kremliaus galią ir geriausias būdas – panaudoti branduolinį ginklą, susprogdinant jį virš neutralios teritorijos, pavyzdžiui, tarptautinių vandenų. Tai neva privers amerikiečius išsigąsti ir rusams daryti tai, ką jie nori. O tuo metu M. Simonian jau atvirai pareiškė, kad reikia prijungti Donbaso regioną „prie motinėlės Rusijos, nes tokio prijungimo nori patys žmonės“.

In Russian state TV, experts gladly discuss Russian nuclear strike in case of further escalation in Ukraine. “This will make Americans fear and we will be able to do what we want” - is the main message. pic.twitter.com/eEcbUg6U2B — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 6, 2021



Tik spaudimas ar pasiruošimas karui?

Todėl po tokių ugningų ir „įkvepiančių“ kalbų įaudrintoje Rusijoje galima laukti kelių scenarijų: viena vertus viskas gali pasibaigti panašiai, kaip ir pernai – niekuo. Konflikto išsigandusių Berlyno bei Paryžiaus paraginta Ukraina vėl turės „sėsti prie derybų stalo“ su Rusija, kuri bus įvardyta kaip „nešališka“ tarpininkė. Bet kuriuo atveju tai būtų geresnė išeitis, nei karo veiksmai.

Kita vertus, Rusija sutelkė tiek pajėgų prie sienos, kiek ten nebuvo jau kelerius metus. Net jeigu tai daroma siekiant įbauginti ukrainiečius ar jų sąjungininkus, spausti juos ir priversti nusileisti derybose ar parodyti savo karinę galią, o gal net ir eilinį kartą įvertinti svao mobilizacinius gebėjimus greitai perdislokuoti pajėgas, to Rusija negalės daryti ilgai.

Išlaikyti dalinius ne jų nuolatinėje dislokacijos vietoje, o plyname lauke ir užtikrinti sklandžias degalų, maisto, kitų produktų tiekimo grandines kainuoja didelius pinigus – net ir Rusija.

Ši valstybė rugsėjo mėnesį planuoja surengti milžiniškas pratybas „Zapad 2021“, tad du kartus per metus tokio dydžio pratybose tikrinti mobilizacinius bei pajėgų kovinės parengties gebėjimus neatrodo nei logiška, nei siunčia kokį papildomą signalą Kremliaus varžovams, kurie ir taip puikiai žino apie Rusijos galimybes perdislokuoti dalinius.

Todėl karo tikimybė, kad ir kokios būtų jos priežastys bei tikslai, rizikuoti mėgstančiam Kremliui neatrodo atmestina. Vieninteliai nežinojimieji tada liks pačios Ukrainos bei Vakarų reakcija: kas, ką ir kaip sugebės padaryti Rusijos agresijos atveju?