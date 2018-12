Kas ir kodėl skleidžia gandus apie planuojamą mokytojų šturmą: keistų sutapimų grandinė

Apie 50 Kauno padalinio pareigūnų specialiu vienu autobusu ir šešiais mikroautobusais į sostinę iš Kauno išvyko lygiai 6 valandą ryto. Kariai skirti išlaisvinti streikuojančių mokytojų užimtą Švietimo ir mokslo ministeriją.

Paskleidė melagingą naujieną

Tokią informaciją trečiadienio vakarą paskleidęs ir ketvirtadienį papildęs portalas agroeta.lt sukėlė nemenką sąmyšį. Skandalingą žinią ėmė platinti dezinformacijos sklaida pagarsėję portalai.

Feisbuke pasklidusiu straipsniu apie neva planuojamą VST pareigūnų šturmą prieš streikuotojus dalijosi sunerimę mokytojai, o buvęs Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius taip pat reagavo į sklindančią žinią su įspėjimu ir raginimais.

Vidaus reikalų ministro atstovas Karolis Vaitkevičius patvirtino, kad iš Kauno išties pajudėjo karių kolona, tačiau sieti tai su įvykiais Švietimo ministerijoje būtų absurdiška.

„Kiekvieną rytą išvažiuoja konvojai, veža nuteistuosius ir panašiai. Kitas dalykas – o ką jūs siūlote šturmuoti? Ta informacija, kad autobusai pajudėjo ir rengiasi šturmui yra netikra naujiena ir sunku pasakyti, kieno interesas tai platinti“, – komentavo K. Vaitkevičius.

Savo feisbuko paskyroje Agroverslo portalas „Agroeta.lt“ prabrėžia „nešališkai ir objektyviai teikiantis informaciją ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms apie agroverslą Lietuvoje ir pasaulyje“.

Keistų sutapimų grandinė

Registrų centro duomenimis originalųjį straipsnį be autorystės išplatinęs portalas agroeta.lt priklauso mažajai bendrijai „Agroportalas“. Pastaroji įregistruota vos prieš kelias savaites – lapkričio 19 d. Be to, tinklapis agroeta.lt ir elektroninio pašto adresas užfiksuotas ir kitoje mažojoje bendrijoje – dar 2016 m. įkurtoje „Agroverslo komunikacijos“.

Registrų centro duomenys rodo, kad abi šias mažąsias bendrijas registravo anksčiau keliose valstybinėse įstaigose ir žiniasklaidos leidiniuose dirbęs Gediminas Stanišauskas, nors jis pats DELFI tikino, kad „Agroportalas“ ir „Agroverslo komunikacijos“ absoliučiai nesusiję.

© Facebook

Be to, „Agroportalą“ įsteigė dar vienas asmuo, kuris, anot G. Stanišausko, yra privatus ir nesusijęs su žiniasklaida. Tačiau remiantis Registrų centro duomenimis, MB „Agroportalas“ įsteigė G. Stanišauskas ir Vilmantė Neverdauskaitė. Pastaroji yra žurnalisto Vytenio Neverdausko duktė. Ir nors pats V. Neverdauskas tikino su portalu niekuo nesusijęs, jo žmona Alanta Neverdauskienė dirba tikrintoja VšĮ „Ekoagros“.

Anksčiau Vytenis Neverdauskas vadovavo laikraščiui „Ūkininko patarėjas“, tačiau pernai trečdalį šio akcijų pardavus Ramūnui Karbauskiui, V. Neverdauskas neteko darbo.

Ši viešoji įstaiga vykdo ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimą bei kontrolę. Būtent iš G. Stanišausko bei dar trijų asmenų įkurtos MB „Agroverslo komunikacijos“ viešųjų pirkimų konkurso būdu VšĮ „Ekoagros“ pirko viešinimo paslaugas už beveik 3 tūkst. eurų.

Ir tai – ne vienintelis keistas sutapimas. Trys iš keturių „Agroverslo komunikacijos“ steigėjų – pats G. Stanišauskas, agroeta.lt portale straipsnius taip pat rašantis Saulius Tvirbutas ir Alius Jaskūnas dirba Kauno klinikinėje ligoninė. Skandalų krėsta viešoji įstaiga priklauso Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).

Kauno klinikinėje ligoninėje G. Stanišauskas yra atstovas ryšiams su visuomene, o S. Tvirbutas – komunikacijos specialistas.

Tai, kad abu jie rašo straipsnius ir užsiima žurnalistine veikla, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkės Aistės Žilinskienės nuomone, galima vertinti kaip pažeidimą.

„Žinoma, atvejį turėtų įvertinti Visuomenės informavimo etikos komisiją, bet pagal esamus duomenis akivaizdu, kad tokia veikla nesuderinama. Juk Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis sako, kad „žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui.

Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla“, – pabrėžė A. Žilinskienė.

Tuo metu pats G. Stanišauskas tikino nematantis problemų, kad jis, būdamas Kauno klinikinės ligoninės atstovu ryšiams su visuomene dar dirba ir vyriausiuoju melagingas naujienas skleidžiančio portalo redaktoriumi.

„Uoj, žurnalistas aš tik laisvalaikiu. Taip, ten esu ir redaktorius, bet mes ten dirbam savo malonumui. Tai suderinama – iki 5 darbas, nuo 5 laisvalaikis. Viskas paprasta, argi Lietuvoje laisvalaikiu uždrausta užsiimti tuo, ko nori?“, – tikino G. Stanišauskas.

Jis pabrėžė, kad kitų įsipareigojimų neturi, išskyrus gydymo įstaigai, su kuria turiu darbo santykius. Tačiau kaip žurnalistas jis esą irgi gali dirbti, nepaisydamas Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio.

„O kas trukdo rašyti straipsnius, knygas? Portalas veikia tinklaraščio principu, kur gali kurti ką tik nori, nematau problemos, kur gali persikirsti santykiai“, – stebėjosi G. Stanišauskas.