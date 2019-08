Pasak „Komsomolskaja pravda“ žurnalisto Aleksandro Grišino, apie ką nors galvoti šalyse, sužlugdžiusiose Sovietų Sąjungą, tuoj nebus kam, nes šių šalių gyventojai sparčiai nyksta, skurdas, kaip ir skolos, auga, o darbininkai veržiasi dirbti į kitas Europos Sąjungos (ES) šalis arba Rusiją. Pagrindiniai trys svertai, kuriais savo teiginius mėgina paremti autorius – pragyvenimo lygis, demografijos krizė ir valstybės skola.

1 mitas. Kol Rusija klesti, buvusios Sovietų Sąjungos šalys vos suduria galą su galu

„Kai pradedi dairytis, kas vyksta buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, iškart prisistato patarėjai, kurie ima tapšnoti tau per petį: „Ar žinai, kokios ten algos? Ir kokios ten pensijos? Tylėk.“ Mes žinome. Juk yra statistika. Algos ir pensijos šiose šalyse labai skiriasi.

Bet nė vienoje nėra puikios. Štai jos“, – statistinius duomenis pristato A. Grišinas ir pateikia lentelę, kurioje įvardyti vidutiniai atlyginimai nenuskaičius mokesčių buvusiose Sovietų Sąjungos bloko valstybėse bei Rusijoje.

Be to, kad lentelėje nepateikiami nei laikotarpis, kurio statistiniai duomenys įrašyti, nei šaltinis (vietoje jo kito „Komsomolskaja pravda“ žurnalisto pavardė), atlyginimų valiutos taip pat nėra suvienodintos.

Nepaisant techninių detalių, nurodyti atlyginimai taip pat nėra teisingi. Remiantis statistikos departamento duomenimis, 2019 metų pirmąjį ketvirtį vidutinis atlyginimas „į rankas“ Lietuvoje perkopė 800 eurų ribą, o atlyginimas bruto siekė 1262 eurus.

Latvijoje vidutinis atlyginimas 2019 metų pirmąjį ketvirtį kilo 7,6 proc. iki 1036 eurų „ant popieriaus“ ir 799 eurų „į rankas“. Nė vienas šių skaičių neatitinka nei „Komsomolskaja pravda“ duomenų lentelėje nurodytų duomenų, nei A. Grišino įžvalgos apie tai, kad Lietuvoje ir Latvijoje žmonės lieka su vos 600–700 eurų atlyginimu „į rankas“.

Estijoje pirmaisiais šių metų mėnesiais vidutinis atlyginimas kilo beveik taip pat sparčiai, kaip ir Latvijoje – 7,9 proc., pasiekdamas 1396 eurų sumą „ant popieriaus“.

Kiek tiksliau „Komsomolskaja pravda“ lentelėje nurodyti vidutiniai atlyginimai Sakartvele, Moldovoje, Baltarusijoje ir Rusijoje, tačiau ir jie ne iki galo atitinka tikrovę. Be to, straipsnyje žurnalistas užsimena, kad Ukraina „vos tik pasirinko kelią į Vakarus, apmaudžiai apsiriko.

Ir dabar su pavydu žiūri į stabilią ir klestinčią Baltarusiją“, nors atlyginimų lentelėje matyti, kad vidutinis baltarusių į rankas gaunamas užmokestis siekia vos 388 eurus, o perkamosios galios indeksas, nors ir beveik dvigubai lenkia Ukrainos perkamosios galios indeksą, vis dėlto, nesiekia skurdžiomis vadinamų Lietuvos ir Estijos perkamosios galios indeksų.

A. Grišinas praleidžia svarbią informaciją ir kalbėdamas apie didžiulį skurdo lygį Baltijos šalyse. Nors straipsnio autorius yra teisus, teigdamas, kad skurdo lygis visose trijose Baltijos šalyse viršija 20 proc. (2017 metų duomenimis, Lietuvoje skurdo lygis siekė 29,6 proc., Latvijoje 28,2 proc., o Estijoje – 23,4 proc. visos populiacijos), apie skurdo lygį Rusijoje, piešdamas niūrų buvusio Sovietų bloko valstybių likimą, autorius neužsimena.

Iš tiesų, oficialiais Rosstat statistikos duomenimis, 2019 metų sausio–kovo mėnesiais skurdo lygis Rusijoje pasiekė 14,3 proc. arba 20,9 mln. gyventojų, nors tais pačiais 2018 metų mėnesiais šis skaičius buvo mažesnis ir siekė 13,9 proc. arba 20,4 mln. gyventojų.

Be to, agentūros surinkti duomenys, kad apie 80 proc. šeimų Rusijoje neišgali gyventi oraus gyvenimo, o trečdalis apklaustų šeimos ūkių per metus neišgali nusipirkti dviejų porų batų asmeniui.



Tuo metu, Tuo metu, Rusijos vyriausybė atkakliai neigia skurdo augimą šalyje, kaip ir Rosstat pateiktas analizes. Išanalizavusi Rosstat tyrimo metodus (tiksliau, jų pakeitimus) Rusijos socialinės analizės ir prognozių instituto (ISAP) socialinių tyrimų laboratorijos vadovė Jelena Grišina viešai suabejojo Rosstat pateiktų duomenų tikslumu. Pasak jos, tikrasis žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos Rusijoje skaičius gali siekti maždaug 36 mln. arba 24,8–25,2 proc. visos Rusijos populiacijos.



2 mitas. Baltijos šalys nesiliauja tuštėti ir tuoj išnyks

Siekdamas pabrėžti neva beviltišką buvusių Sovietų Sąjungos valstybių padėtį, A. Grišinas griebiasi dar vienos aštrios temos – demografinių problemų ir emigracijos. Pateiktoje lentelėje nurodyti duomenys taip pat klaidingi, nors ir mažiau skiriasi nuo tikrovės, nei atlyginimų statistika.

Siekdamas pabrėžti neva beviltišką buvusių Sovietų Sąjungos valstybių padėtį, A. Grišinas griebiasi dar vienos aštrios temos – demografinių problemų ir emigracijos. Pateiktoje lentelėje nurodyti duomenys taip pat klaidingi, nors ir mažiau skiriasi nuo tikrovės, nei atlyginimų statistika. Komentuodamas demografinę krizę buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, autorius rašo: „Jų populiacija nyksta tokiu greičiu, kad jie tampa tikrais kandidatais išnykti." Iš tiesų, nors emigracijos mažinimas – vis dar aktualus iššūkis Baltijos šalims, statistika rodo, kad išvykstančių žmonių pamažu mažėja, o neretai užsidirbę kitose šalyse grįžta ir tie, kurie paliko gimtąsias šalis. BNS skelbtais duomenimis, 2019 metų birželį ketvirtą mėnesį iš eilės buvo fiksuota teigiama migracija, kai į Lietuvą atvyko 4472 žmonės, o ją paliko 3177 gyventojų. Balandžio mėnesį į Lietuvą atvyko 1029 žmonėmis daugiau negu išvyko. Apie 58 proc. arba beveik du trečdalius atvykusiųjų sudarė grįžę Lietuvos piliečiai. 2018 metais dėl emigracijos Lietuva neteko beveik 3,3 tūkst. gyventojų, o tai yra geriausias rodiklis nuo šalies įstojimo į Europos Sąjungą 2004-aisiais.

Visos trys Baltijos šalys, nors netrykšta entuziazmu priimti neeuropietiškos kilmės emigrantus, ieško būdų kaip paskatinti diasporas grįžti į gimtąsias šalis.