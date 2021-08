Dėl tariamos migranto žūties – įtartinai greita Baltarusijos reakcija: kaltę jau verčia Lietuvai

„Naciai, jūs dar pasigailėsite. Tai tik pradžia. Į kiekvieną veiksmą yra atoveiksmis“, – taip susitikime su diplomatais dar liepos pabaigoje plūdosi neteisėtasis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka. Šiuos žodžius jis skyrė Lietuvai ir tikino, kad iš Irako ir Afganistano į Lietuvos pusę keršyti lietuviams už jų tariamus nusikaltimus „jau veržiasi radikalūs ir ginkluoti musulmonai“. Esą lietuvių pasieniečiai sumušė migrantus, apsuko juos atgal, o dabar irakiečių giminaičiai keršys moteris nuskriaudusius lietuvius.

Tąsyk A. Lukašenka nepateikė jokių įrodymų, kad toks įvykis pasienyje, kaip migrantų sumušimas iš viso įvyko. Tiesą pasakius, jokių įrodymų nepateikta ir šį sykį, kai baltarusių Valstybės sienos komitetas esą patvirtino informaciją apie Lietuvos pasienyje, Benekainių gyvenvietės apylinkėse mirusį Irako pilietį.

Pačiame Baltarusijos pasieniečių tinklapyje tokia informacija kol kas neskelbiama, tačiau būtent baltarusių pasieniečių informacija remiasi šalies režimo naujienų agentūra „Belta“. Jos antrame pranešime stebėtinai detalizuojama informacija apie tariamą šokiruojančią irakiečio žūtį.

Tragiška istorija aprašyta detaliai ir inkriminuojančiai: esą irakietis ėjo apsuktas būtent iš Lietuvos, o vietos gyventojai neva pranešė, kad jis buvo sumuštas.

O tada migrantas mirė ant baltarusių pasieniečių rankų. Nei kaip nustatyta „neslaviškos išvaizdos vyro“ pilietybė, nei kas ir kur jį sumušė nedetalizuojama, tačiau tai jau antras kartas, kai Baltarusijos režimas skelbia apie sumuštus migrantus, kurie turėjo grįžti iš Lietuvos.

Šį kartą tai daroma praėjus vos parai po to, kai Lietuva pradėjo išties apgręžti migrantus ir leido naudoti fizinio poveikio neletalines priemones migrantams apgręžti. Tiesa, Lietuvos pareigūnai tikina, kad kol kas tokių priemonių naudoti neteko.

Beje, „Belta“ remiasi režimo propagandiniu kanalu „Pul Pervovo“, kuris pirmasis „Telegram“ paviešino tokią informaciją.

Be to, teigiama, kad Tyrimų komitete jau pradėtas tyrimas, kurį asmeniškai kontroliuoja prezidentas – jam nuolat teikiama visa informacija. Be to, esą jau „iškelta užduotis rasti žuvusiojo giminaičius, jiems išduoti vizas ir suteikti visą pagalbą atsiimant kūną“.

Tuo metu Minske prie Lietuvos ambasados A. Lukašenkos „rėmėjai“ susirinko į „stichinę protesto akciją“. Plakatus „Nausėdą- į Hagą“, „Nausėda, Landsbergis, Šimonytė – karo nusikaltėliai“ laikantys žmonės šūkavo „Nepamiršim ir neatleisim“, kaltindami Lietuvą „smurtu prieš migrantus“.

Anušauskas: Lietuva nebus atsakinga už režimo provokacijas

Į Baltarusijos režimo paviešintą informaciją sureagavo ir Lietuvos Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Savo feisbuko paskyroje jis neslėpė, kad tokių provokacijų iš A. Lukašenkos buvo galima tikėtis.

„Panašu, kad situaciją modeliavo iš anksto ir tokių parengtų komunikacinių žinučių bus daugiau, nes Baltarusijos pareigūnai iki ausų įklimpę į nelegalų gabenimo operaciją. Ir atkreipiu dėmesį, kaip žinutė apie „žūtį“ keliaudama iki Lukašenkos pavirto žinute apie „nužudymą“, – atkreipė dėmesį ministras.

Būtent jis antradienį prezidentui Gitanui Nausėdai kartu su kariuomenės vadu pristatė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 str. pakeitimus, kuriais Lietuvos karių teisės pasienyje būtų išplėstos ir jie galėtų naudoti specialiąsias priemones. Tada jis taip pat pažymėjo, kad jei Baltarusija imtųsi provokacijų, tai jau būtų kalbama apie visai kitą teisinę padėtį. Kol kas to neprireikė.

„Lietuva nebuvo ir nebus atsakinga už Baltarusijos režimo provokacijas, į kurias šis apgaule įtraukia irakiečius ar kitų šalių piliečius“, – pabrėžė A. Anušauskas.

Kiek vėliau naujienų agentūrai ELTA jis Baltarusijos pasieniečių išplatintą informaciją apie neva mirusį irakietį vertinąs kaip provokaciją.

„Vertinu kaip provokaciją, nes Baltarusijos režimo provokacijų tikėjomės. Iš tikrųjų jie, organizuodami visą tą nelegalų kelią, įtraukdami pareigūnus į šią veiklą, ne visada ir gali patys kontroliuoti situaciją“, – žurnalistams trečiadienį teigė A. Anušauskas.

Ministras atkreipia dėmesį, kad Baltarusijos žiniasklaidos priemonių išplatintos žinutės apie irakietį skiriasi.

„Kita vertus, matome, kad žinutės parengtos, Lukašenka liepė apklausti liudininkus, kurie rado, t.y. civilius asmenis, o, pasirodo, rado pasieniečiai pagal kitą žinutę. Rašo daug detalių, kurių tas žmogus, jų teigimu, surastas, jau negalėjo papasakoti ir t.t.“, – sakė ministras.

„Matyti, kad jie jau dabar formuoja tokią žinią, remdamiesi savo, ko gero, pačių pareigūnų neteisėtais veiksmais, nes jie pažeidžia ir savo šalies įstatymus, kuriuos jie turi, jų tiesiog nevykdo: sienos su Baltarusija nesaugo“, – pridūrė jis.

A . Anušauskas įsitikinęs, kad Baltarusijos režimas ir toliau kuo labiau bandys išnaudoti realios situacijos nežinančius irakiečius.

„Tie jų norai išnaudoti irakiečius, nieko nežinančius, į kokią situaciją realiai patenka, tai bus, ir jie juos išnaudos iki galo, kol ta informacija, kaip jie pasinaudoja šiais žmonėmis, išspausdami pinigus, nepasieks to paties Irako ar kitų žmonių“, – pabrėžė jis.