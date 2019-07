Dabar žudikai veržiasi į laisvę – Mindaugas Račkauskas ir Egidijus Petrauskas buvo nuteisti mirties bausme, tačiau nuosprendis buvo pakeistas į įkalinimą iki gyvos galvos.

Abu nuteistieji naudojasi savo teise prašyti, kad laisvės atėmimas iki gyvos galvos būtų pakeistas į terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Kauno apygardos teismas trečiadienį tokį M. Račkausko prašymą atmetė. Netrukus bus nagrinėjamas ir analogiškas E. Petrausko prašymas.

Kraupus nusikaltimas

Kauniečių sugyventinių pora Romualda B. ir Viktoras Kožukauskas buvo pardavę savo butą. Apie tai puikiai žinojo M. Račkauskas ir E. Petrauskas, nes visi jie buvo neblogi pažįstami.

17-etė Romualda B. tuomet laukėsi, o lemtingą 1997 m. dieną pas porą lankėsi ir V. Kožukausko mažametis pusbrolis A. O.

Kompanija išgėrė alaus, žudikai buvo pavaišinti ir valgiais. Netrukus „svečiai“ išsitraukė automatinį ginklą „Agram 2000” bei pistoletą ir pareikalavo atiduoti už butą gautus 6 tūkst. dolerių.

Pora atidavė turėtus 5,5 tūkst. dolerių, tačiau tai jų gyvybių neišgelbėjo. Visi trys žmonės – tarp jų mažametis ir nėščia mergina – buvo surišti virvėmis ir suguldyti ant žemės. Visiems trims į galvą buvo paleistos kulkos.

Pareigūnai netrukus sulaikė M. Račkauską ir E. Petrauską.

M. Račkauskas buvo nuteistas mirties bausme. 1997 m. gruodžio 9 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu mirties bausmė pakeista laisvės atėmimu iki gyvos galvos. 1998 m. gegužės 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi M. Račkausko apeliacinis skundas buvo atmestas.

Išimtis, o ne taisyklė

Teigiama, kad M. Račkauskas adaptacijos laikotarpiu sugebėjo tinkamai prisitaikyti prie naujos socialinės aplinkos ir nustatytų elgesio bei bendravimo ypatumų. Pataisos namuose M. Račkauskas stengiasi neišsiskirti, vengia destruktyvių grupių, laikosi savo vertybinių nuostatų. Nėra įrodymų, kad asmuo būtų susijęs su kriminaline subkultūra, šiuo metu nuteistasis drausminių nuobaudų neturi, yra devyniolika kartų paskatintas. Vertinimo metu M. Račkauskas kritiškai vertina savo nusikalstamą elgesį, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra vidutinė – 51 balas pagal OASys metodiką.

Nuteistojo asmens bylos duomenys patvirtina, jog M. Račkauskas palaiko socialinius ryšius su savo artimaisiais, yra lankomas priklausančių pasimatymų metu, vykdo individualiame socialinės

reabilitacijos plane nustatytas priemones – dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse (įvairiuose turnyruose, maratonuose, viktorinose), per visą bausmės atlikimo laiką yra skatintas 19 kartų, šiuo metu ieško galimybių įsidarbinti VĮ „Mūsų amatai“, be to, jis nėra susijęs su kriminaline subkultūra, neišsako diskriminacinių nuostatų, nuteistasis supranta poreikį laikytis tam tikrų visų pripažintų elgesio normų, nori būti pilnaverčiu visuomenės nariu ir prisidėti prie jos gerbūvio kūrimo.

M. Račkauskas bausmės atlikimo metu 13 kartų pažeidė nustatytus vidaus tvarkos ir režimo reikalavimus, 7 kartus yra baustas įvairiomis drausminėmis nuobaudomis. Nors šiuo metu nuobaudos negaliojančios, tačiau jos neigiamai charakterizuoja nuteistąjį, kaip nesugebantį prisitaikyti prie nustatytų vidaus tvarkos taisyklių.

Pavyzdžiui, M. Račkauskas yra baustas dėl kambario sienų daužymo, t. y. pataisos įstaigos turto

niokojimo. Nuteistajam nuobaudos yra skirtos ir dėl draudžiamų daiktų (mobilaus ryšio telefono)

turėjimo. M. Račkauskas net ir tiesiogiai pastebėtas su draudžiamu turėti daiktu, vis tiek neigė turintis telefoną, susidariusią situaciją vadino nesusipratimu, kas patvirtina, jog nuteistasis yra linkęs pateisinti savo netinkamą elgesį, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus vengia.

Socialinio tyrimo išvada liudija, kad nuteistojo vardu pataisos įstaiga yra gavusi du vykdomuosius dokumentus dėl 1030,47 Eur išieškojimo, tačiau išieškota tik 54,74 Eur suma.

„Tokia atlygintos žalos dalis laikytina formalia bei simboline. Iš to galima daryti išvadą, kad M. Račkauskas iš esmės vengia ieškinio atlyginimo, nedirba, gyvena iš artimųjų jam siunčiamų piniginių perlaidų. Ši informacija teisėjų kolegijai neleidžia spręsti, jog nuteistasis siekia minimizuoti savo neteisėtų veiksmų padarinius. M. Račkausko mąstysena vis dar yra ydinga, jis patenkintas savimi, tuo, kokia asmenybė yra, todėl mažai tikėtina, jog nuteistasis dės reikiamas pastangas keisti savo netinkamą elgesį. M. Račkauskas supranta, kad turi problemų, tačiau tarp to, ką jis vertina kaip problemą, ir to, kaip supranta, kaip jis pats prisidėjo prie tos problemos atsiradimo, yra prieštaravimų. Nuteistojo ateities planams ir tikslams trūksta konkretumo“, - konstatuoja teismas.

Nors M. Račkauskas veržiasi į laisvę, Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaujama teisėjo Evaldo Gražio, nuteistojo skundą atmetė.

„Nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimas į terminuotą

laisvės atėmimo bausmę yra išimtis, kuri turi būti taikoma tik nustačius, kad nuteistojo elgesys

bausmės atlikimo metu buvo itin nepriekaištingas, o ir kitos aplinkybės leidžia neabejoti, kad

terminuotas bausmės atlikimo laikas leis pasiekti bausmės tikslus ir tuo pačiu nebus pažeistas

teisingumo principas bei visuomenės interesai“, - konstatuoja teismo kolegija.