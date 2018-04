Du paaugliai, 16 ir 17 metų, suimti dėl moksleivės mirties. Nustatyta, kad ji mirė dėl galvos traumos, padarytos buku daiktu. Mergaitės kūnas rastas ketvirtadienį apie 7 val. ryto, parke. Dieną prieš tai buvo pranešta apie paauglės dingimą.

