BNS rašo, kad į teismą atvesdinti sugyventiniai antradienį buvo patalpinti atskirai vienas nuo kito. Jie prieš posėdį kalbėdami su žurnalistais kaltę dėl vaiko mirties vertė vienas kitam.

„Taip, aš vaikui sudaviau.(…) Taip, aš esu be galo kaltas dėl to, ką padariau, o dar didesnę kaltę jaučiu dėl to, ko nepadariau. Galėjau padaryti daug dalykų, ka vaikas dabar būtų gyvas“, – kalbėjo kaltinamasis Gediminas Kontenis.

Jis tikino, kad prieš vaiką smurtavo jo motina Monika Kaziukaitytė, kuri esą ir sudavė mirtinus smūgius. Ji, tuo tarpu, teigė, kad vaiką sužalotą rado tik grįžusi namo.

„Taip, aš kalta, aš jo neišgelbėjau, pagalbos nesuteikiau, nes bijojau to žvėries“, – tikino moteris.

Žiauriai sumuštas berniukas mirė sausio 27-osios rytą Kauno klinikose.

Vaikas į ligoninę sausio 25 dieną apie 24 val. dėl daugybinių kūno sumušimų buvo pristatytas iš namų Kėdainiuose. Ekspertai nustatė, kad vaikui suduoti ne mažiau kaip 135 smūgiai, mirtini buvo suduoti į galvą. Turima duomenų, kad vaikas prieš mirtį muštas tris dienas.

Vaiko motinai inkriminuojamas tyčinis itin žiaurus savo bejėgiškos būklės mažamečio šeimos nario nužudymas. Kaip teigiama kaltinime, „suvokdama, kad ilgalaikiu mušimu ir daugybės kūno sužalojimų padarymu sukelia dideles fizines kančias bei skausmą, itin žiauriai nužudė mažametį, dėl mažametystės esantį bejėgiškoje būklėje, savo šeimos narį“. Moteris taip pat bus teisiama už piktnaudžiavimą motinos valdžia – kaltinime teigiama, kad moteris „psichiškai ir fiziškai gniuždydama savo mažametį sūnų piktnaudžiavo savo kaip motinos teisėmis ir pareigomis“.

Jos sugyventinis bus teisiamas dėl itin žiauraus bejėgiškos būklės mažamečio nužudymo. Jam inkriminuojami ir trys epizodai dėl nežymaus mažamečio sveikatos sutrikdymo.

Už šiuos nusikaltimus jiems abiems gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Per apklausas sugyventiniai neigė sudavę vaikui mirtinus smūgius. Tačiau tyrimo duomenimis, vaiko mirtį sukėlė abiejų sugyventinių veiksmai. Smurtą prieš mažametį pora aiškino auklėjimu: jie neigė smurtavę ir tikino tokiomis priemonėmis vaiką baudę už netinkamą elgesį, jeigu jis neklausydavo, numesdavo daiktus. Mama vaiką stumdė, mušė, įžeidžiančiai vadino.

Kaltinamajame akte paminėta, kad nusikaltimui įtakos galėjo turėti narkotinės medžiagos, jų pėdsakų rasta tiriant kaltinamuosius.

Tyrimo metu apklausta per 120 asmenų, atlikta 12 ekspertinių tyrimų, juos atliko medikai, teismo medicinos ekspertai, psichiatrai, kriminalistai.

Papildyta. Prokuroras papasakojo, kad šiuo metu vyksta kaltinamosios M. Kaziukaitytės apklausa. Pasak jo, moteris pripažįsta savo kaltę dėl piktnaudžiavimo motinystės teisėmis, tačiau neigia, kad dėl jos veiksmų mirė vaikas.

Prokuroras sako, kad viso ikiteisminio tyrimo metu ir iki dabar abu kaltinamieji bandė keisti parodymus, siekdami kaltę suversti vienas kitam.

Per antradienį tikimasi apklausti M. Kaziukaitytę, tačiau dėl laiko stokos to nepavykus padaryti, apklausa bus nukelta į kitą teismo posėdį. G. Kontenis parodymų kol kas nedavė.