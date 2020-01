Ketvirtadienį į Tauragės apylinkės teismą paauglį atlydėjo artimieji ir advokatas. Teisme tėvai slėpė sūnaus veidą, o jaunuolis negalėjo suvaldyti ašarų.

Jau pilnametystės sulaukęs jurbarkietis kaltinamas smurtu, pasikėsinimu išžaginti ir seksualiniu prievartavimu. Netrukus po įvykių paaiškėjo, kad vaikinas – tituluotas Europos kikbokso čempionas, o jo mama – Jurbarko politikė.

Vos prasidėjus tyrimui, visą Lietuvą sukrėtęs žiaurus paauglio smurtas tuoj sulaukė svarstymų viešoje erdvėje, kad įtakingi tėvai gali padėti sūnui išvengti atsakomybės. Tačiau prokurorai patikino, kad tai neįmanoma, o vaikino mama sustabdė narystę partijoje. Be to, vaikino sportinė karjera kaipmat žlugo.

Bylos tyrimui vadovaujanti Klaipėdos apygardos prokurorė Edita Mikalainienė sako, kad didžiulio visuomenės dėmesio ir pasipiktinimo sulaukusi byla buvo ištirta per gana trumpą laiką. Be to, tikimasi, kad pavyks teisminį procesą baigti per vieną posėdį. Tiesa, kadangi nukentėjusi mergina dar nepilnametė, byla nagrinėjama neviešame teismo posėdyje. Vaikino tėvai iš salės buvo išprašyti, mat jis jau sulaukė pilnametystės ir įstatyminių atstovų nebereikia.

Papildyta 12.00 val.: Pertrauką padaręs teismas popietę numatė išklausyti baigiamąsias kalbas. Kokios bausmės prašys prokurorė, kol kas neatskleidžiama.

Merginos advokatas Mindaugas Vasiliauskas sako, kad jis nenorėjo sutikti su bylos nagrinėjimu pagreitinto proceso tvarka, nes esą vaikinas prisipažino nenorom, tik prispaustas įrodymų.

„Jis prisipažino tik formaliai, tačiau teisme neatsakė į daug klausimų. Mergina tik vakar išėjo iš klinikų. Jai padaryti tiek fiziniai, tiek psichiniai sužalojimai yra ilgalaikiai. Pateikti ieškiniai. Mano klientas nenori įvardyti, kokio dydžio“, – sako M. Vasiliauskas.

Papildyta 15.22 val.: Po teismo posėdžio prokurorė E. Mikalainienė atskleidė, kad teismo prašo realios laisvės atėmimo kaltinamajam.

„Paprašiau skirti kaltinamajam skirti realią penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Įstatymas numato, jei kaltinamasis pripažįsta savo kaltę, o šiuo atveju, pripažįsta, todėl buvo taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas teisme“, – sako prokurorė.

Jei teismas tenkins prokurorės prašymą, prašoma bausmė dėl nagrinėjimo tvarkos pagreitinto proceso metu, realiai vaikinui teks kalėti tris kartus trumpiau, nei prašo prokurorė.

Visgi prokurorės prašoma bausmė yra itin griežta, mat nusikaltimą vaikinas padarė dar būdamas nepilnametis. Už jam inkriminuojamus nusikaltimus maksimali bausmė yra 11 metų už grotų.

Ką nuspręs teismas, paaiškės po gero mėnesio.

DELFI primena, kad policijai apie nusikaltimą pranešta gegužės 26-ąją, paryčiais, apie 4.30 val. Pirminiais tyrimo duomenimis, Tauragės rajone, kaimo turizmo sodyboje, neblaivus nepilnametis (gim. 2001 m.), naudodamas fizinį smurtą, pasikėsino išžaginti nepilnametę (gim. 2002 m.).

Vaikinui nustatytas 1,12 prom. girtumas.