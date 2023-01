Žiauriu 2 metų mergytės sužalojimu įtariama motina paleidžiama į laisvę: aiškėja ir įvykio aplinkybės

Prieš mėnesį Lietuvą sukrėtė įvykis, kai Raseiniuose buvo žiauriai sužalota 2 metų mergytė. Iškart po to suimta tiek mergaitės motina, tiek jos sugyventinis. Prokuratūra skelbia, kad po mėnesį trukusio motinos suėmimo, ji paleidžiama į laisvę su apykoje. Be to, pasak prokuratūros, aiškėja ir šio įvykio aplinkybės, tačiau kokios jos - vis dar neatskleidžiama.