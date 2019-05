Šventė baigėsi žiauriu nusikaltimu

Praėjusį šeštadienį 10-ą klasę baigiantys moksleiviai mokslo metų pabaigą pažymėjo kaimo turizmo sodyboje.

Pradžioje viskas vyko sklandžiai, už nepilnamečius buvo atsakingas vienas pilnametis asmuo.

Įvykiai bloga linkme pakrypo, kai į sodybą atvažiavo vaikinai, kuriuos pakvietė šventusios merginos.

Galiausiai sekmadienio paryčiais, apie 4.30 val., policija gavo pranešimą, kad kaimo turizmo sodyboje, neblaivus nepilnametis (gim. 2001 m.), naudodamas fizinį smurtą, pasikėsino išžaginti nepilnametę (gim. 2002 m.).

Vaikinui nustatytas 1,12 prom. girtumas. Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikinas yra Jurbarko politikės sūnus. DELFI žiniomis, jis kaltę neigia, tačiau liudininkų apklausų pakako, kad jam būtų pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 149 straipsnio 3 dalį.

Atvažiavo ir padarė žiaurų nusikaltimą

„Šiek tiek pagerėjo, tačiau jaučia didelį stresą, baimę. Tiesiog ji yra labai išsigandus“, - sunkiai žodžius renka merginos tėvas, sutikęs su DELFI pasidalinti tragiškos dienos prisiminimais.

Ankstų rytą, apie 5.45 val. tėvas sulaukė skambučio. Skambinta iš dukros numerio, tačiau kalbėjo ne dukra, o jos draugė. Mergina pranešė apie nelaimę.

„Suskambo telefonas. Žiūriu, dukra skambina. Dar pagalvojau, kaip anksti skambina“, - DELFI pasakojo tėvas.

Dukra į sodybą išvažiavo su draugais. Ten šventė vyko jau ne pirmą kartą ir viskas vykdavo sklandžiai. Deja, šis kartas buvo kitoks.

„Aš iš karto išvažiavau ir sulaukiau dar vieno skambučio – skambino kažkokia moteris ir pasakė, kad važiuoti tiesiai į Tauragės ligoninę. Ir ten aš ją pamačiau... Buvo suleisti vaistai, sunkiai kalbėjo, tik nuolat kartojo, kad labai šalta... Veidas buvo smarkiai sumuštas, nusėtas mėlynėmis... Tauragėje ji buvo perkelta į reanimaciją, ten jau manęs neleido. Tada ji buvo pervežta į Kauną“, - sunkiai žodžius rinko tėvas.

Pareigūnams Kaune jau pavyko merginą apklausti.

„Dabar jį jau sąmoninga, bet kalbėti jai sunku, nes viskas sulaužyta, žandikaulis pažeistas. Aš stengiuosi su ja apie tai nekalbėti, nes ji dar šoke. Akivaizdu, kad dabar apie tai ji kalbėti nenori“, - pasakoja tėvas.

Vyras pasakoja, kad vaikiną, kuris įtariamas sunkiu nusikaltimu, į šventė pakvietė merginos.

„Aš jo nežinau. Tik žinau, kad jis iš Jurbarko. Žinau, kad ne ji, o draugės jį pasikvietė“, - pasakoja vyras.

Po apklausos kovos menus propaguojantis vaikinas buvo paleistas.

„Iš tiesų baisoka, bet ką daryti?“, - neslėpė tėvas sužinojęs, kad įtariamasis laisvai vaikšto gatvėmis.

„ Sunkus sveikatos sutrikdymas yra toks, kai lieka pasekmės. Tai reiškia, kad asmuo negali būti išgydomas. Kad konstatuoti sunkų sveikatos sutrikdymą, turi būti liekamieji reiškiniai ir pasekmės (…). Iš bylos medžiagos ir viso įvykio aš matau, kad kalbame apie sunkų nusikaltimą, tai man keista, kad parinkta gan švelni kardomoji priemonė. Skųsti galima patį veiksmą. Be abejo, mes vertinsime situaciją“, - teigia nukentėjusios advokatas Mindaugas Vasiliauskas.

Beje, įtakingi vaikino tėvai jau bando susisiekti su nukentėjusios merginos tėvu.

„Aš net negalvoju apie taikymąsi. Aš eisiu iki galo. Aš taip neatleisiu“, - teigė tėvas.

„Kardomoji priemonė leidžia pareigūnams surinkti objektyvius duomenis, teisingus duomenis, nes dažna situacija, kad išėjęs asmuo gali bandyti per kitus asmenis paveikti liudytojus, gali sunaikinti įrodymus. Be to, kaip mes supratome, jau įtariamojo mama, bando ieškoti kontakto. Ji iš pradžių rašė per „Facebook“, vėliau klasiokės mama davė tėvo telefono“, - teigia M. Vasiliauskas.

Po žiauraus nusikaltimo socialiniuose tinkluose kilo didžiulė nukentėjusios merginos ir jos šeimos palaikymo banga.

„Be jokios abejonės, tai prideda stiprybės. Palaiko labai daug žmonių“, - sako tėvas.

„Aš pats esu dukros tėvas ir po tokių įvykių abejingu likti iš tiesų sunku. Todėl ir mūsų bendrija pasiūlė neatlygintą atstovavimą. Suteiksime visapusišką teisinę pagalbą, kad nesitaikstytume su tuo, kas vyksta“, - teigia advokatas M. Vasiliauskas.