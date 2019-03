Anot jos, kaukę užsidėjęs vyras pas 1940 metais gimusį senjorą atėjo penktadienio rytą. Jis rodydamas peilį kelis kartus grasino, kad papjaus, jei negaus pinigų. Nukentėjusysis paėmęs netoliese stovėjusį kastuvą sniegui kasti kelis kartus sudavė atėjusiam vyrui per rankas ar drabužius, kuris po suduotų smūgių pasišalino. Vyras pasikėsinęs įvykdyti plėšimą nustatinėjamas.

