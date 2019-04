Už šiuos nusikaltimus D. G. skirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams ir 10 tūkst. eurų bauda. Palangiškiui laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, teismui atsižvelgus į padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumą, kaltinamojo poziciją, jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir kitus duomenis.

Dvejų metų vairavimo stažo nusikaltimo metu neturėjusiam kaltinamajam teismas uždraudė vairuoti transporto priemones trejus metus ir nurodė per dvejus metus sumokėti 5 tūkst. eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teismas nustatė, kad pernai, vasario 5-osios rytą, Lietuvos pareigūnai, gavę informacijos apie į Lietuvą pro Saločių pasienio postą įvažiavusį Estijoje pavogtą automobilį, pradėjo jį persekioti.

Automobilis buvo stabdomas kelyje Panevėžys–Pasvalys–Ryga, tačiau vairuotojas nereagavo nei į garsinius bei šviesos signalus, nei į pareigūnų reikalavimą sustoti, nei į įspėjamuosius šūvius į orą. Padidinęs greitį jis pavojingai manevravo, kirto ištisines eismo juostas, kėlė pavojų kitiems eismo dalyviams.

Policijos pareigūnams peršovus BMW galinę padangą, didžiuliu greičiu Panevėžio aplinkkeliu lekiantį automobilį sumėtė, jis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Nissan Primera“ bei iš paskos važiavusiu vilkiku MAN. Avarijos metu buvo sunkiai sutrikdyta trijų ukrainiečių, važiavusių „Nissan Primera“, sveikata, praneša Panevėžio apygardos teismas.

Skirdamas bausmę D. G. teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių, ir vieną – neatsargių nusikaltimų kategorijoms, sukėlė sunkias, ilgai trunkančias pasekmes trims žmonėms. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad D. G. administracine tvarka nebaustas, charakterizuojamas teigiamai, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

„D. G. yra neteistas, dirbantis, gerai charakterizuojamas, jauno amžiaus, todėl, teismo nuomone, laisvės atėmimo bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant trejiems metams“, – paskelbė teismas.

Įvertinus nusikaltimų pasekmes, nusikalstamų veikų pobūdį, D. G. skirtos baudžiamojo poveikio priemonės. Pirmoji – draudimas vairuoti transporto priemones, antroji – įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, kuri savo dydžiu artima maksimaliai.

Bausmės tikslams pasiekti kaltinamajam taip pat uždrausta dvejus metus išeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu. Be to, bausmės vykdymo atidėjimo metu jis negalės išvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be institucijos, kuri prižiūrės, kaip jis vykdo teismo įpareigojimus, leidimo.

Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.