Visagine į darželį tėvas atvedė sumuštą mergaitę

Utenos apskrities policija praneša, kad lapkričio 7 d. apie 9 val. vaikų darželyje Visagine ant 2019 m. gimusios mergaitės kūno darbuotojai pastebėjo mušimo žymes.

Mažametę į darželį atvedė 1998 m. gimęs vyras.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vaiko teisių gynėjai tikina, kad gavę informacijos apie galimą smurtą prieš vaiką – reaguoja nedelsiant. Taip nutiko ir šiuo atveju, sulaukus pranešimo iš ugdymo įstaigos apie mažamečio vaiko galimai patirtą skriaudą.

Pasak Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Irenos Gaigalienės, informacija perduota policijai. Vaiką operatyviai apžiūrėjo medikai.

„Reaguodami į pranešimą nedelsiant susitikome su vaiko mama, bendravome su vaiku, išklausėme ugdymo įstaigos atstovę. Su tėčiu susisiekti nepavyko. Aktyviai bendradarbiaujame su pareigūnais, tiriančiais įvykio aplinkybes“, – teigia I. Gaigalienė.

„Svarbu pasakyti, kad minimoje situacijoje pagalba vaiko tėvams buvo teikiama ir iki šio įvykio, ją tėvai gauna ir šiuo metu. Tačiau smurtinių vaiko teisių pažeidimų šioje šeimoje iki šiol nebuvo fiksuota. Vertiname, kokia pagalba šiuo atveju būtų labiau veiksminga ir ją nedelsiant inicijuosime. Primename, kad pagalbą šeimoms teikia savivaldybės socialinės įstaigos.“

Per 2021 m. buvo užfiksuota 2935 pranešimai apie smurtą prieš vaikus, per 2022 m. – 3228, o per šių metų vienuolikos mėnesių laikotarpį – jau viršytas per praėjusius metus gautų pranešimų skaičius – reaguojama kas devynias minutes.