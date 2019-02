Apie dingusį 25-erių Deividą Petkų penktadienį socialiniame tinkle pranešė jo artimieji. Tą pačią dieną jauno vyro paiešką pradėjo ir policija. Kaip BNS sakė Kauno apskrities policijos atstovė Justina Kazragytė, nustatyta, kad dingęs vaikinas paskutinį kartą pastebėtas Kauno senamiestyje. Vėliau užfiksuota, kad jo telefonas paskutinį kartą buvo aktyvus netoli Nemuno ir Neries santakos. „Šiuo metu paieška aktyviai tęsiama. (...) Prie paieškos labai aktyviai prisidėjo tiek šeimos nariai, tiek kariai. Šiuo metu paieška vykdoma bendradarbiaujant su Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo pareigūnais“, – sakė policijos atstovė. Ugniagesiai atlieka gelbėjimo ir žvalgybos darbus upėje. Dingusio D. Petkaus artimieji socialiniame tinkle skelbia, kad vaikinas važiavo „Taxify“ pavėžėjimo paslaugas teikiančiu automobiliu, tačiau Rotušės aikštėje iš jo išlipo ir nuėjo nežinoma kryptimi. Vėliau jo telefonas užfiksuotas netoli Raudondvario plento. Policija ir artimieji prašo atsiliepti visus, turinčius informacijos apie dingusįjį.

