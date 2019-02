Spėjama, kad nelaimė Šilutės gatvėje galėjo įvykti dėl dujų nuotėkio. „Nukentėjo du namo gyventojai – vyras ir moteris. Dėl kūno nudegimo ir kojos lūžimo abu nuvežti į ligoninę“, – rašoma policijos pranešime. Ugniagesių gelbėtojų atstovai BNS sakė, kad per sprogimą sugriuvo dalis medinio dviejų aukštų namo.

